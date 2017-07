VIDEO: Řidičský sen nejznámějšího českého alkoholika znovu zhatil alkohol

Řízení mu o víkendu chtěli umožnit pořadatelé místních tuhaňských trhů. Přistavenou závodní Formuli 3 ale slavný piják nedokázal ani nastartovat.

„Jsem pitomec a magor. Neměl jsem pít. Řízení mi chybí,“ glosoval smutně bývalý řidič fekálního vozu.

Akci svolal jeho přítel a pořadatel trhů Martin Fišer. Chtěl Čurdovi splnit přání: ještě někdy řídit. Uzavřel kvůli tomu místní silnici, neboť na veřejnou komunikaci by Čurda kvůli propitému řidičáku stejně nemohl. „Naposledy jel s fekálním vozem v roce 2005, tak jsem mu chtěl udělat radost. Nenapadlo mě, že nevydrží střízlivý ani dopoledne,“ smál se Fišer.

Je pyšný, že vesničku proslavil

Čurdu navíc – jako zdejší celebritu – zvali na pivo snad všichni návštěvníci trhů. Jeho příběh totiž na Semilsku vešel do historie (o nehodě jsme psali zde). Přestože Čurdův osud je veskrze smutný, sám jeho aktér je pyšný na to, že proslavil vesničku Tuhaň v celé zemi a že má své heslo na Wikipedii. Navíc obohatil český žargon o slůvko „zčurdovat“, neboli zpít se do němoty.

Nápad posadit Čurdu za volant se ale nesetkal jen s nadšením. Milan Čermák, někdejší šéf semilské dopravní policie, muž který měl „případ Čurda“ kdysi na starost a dokonce o něm sepsal diplomovou práci, je zhrozen.

„Ten člověk by už nikdy neměl sednout za volant. Nemůžeme ho sice postihnout, když by řídil mimo veřejnou komunikaci, ale nesmí ohrožovat ostatní lidi. Ostatně ani vodáci nesmějí pít a nejsou na silnici,“ říká Čermák.