Architekt navrhl novou Českou Lípu. Ke Crystalu chce přistavět divadlo

Mimo jiné v nich navrhuje přistavět ke kulturnímu domu Crystal nové moderní divadlo, do opraveného Jiráskova divadla umístit knihovnu nebo v budově bývalého pivovaru zřídit nákupní galerii. Vizionářské? Troufalé? Diskutabilní? To všechno jsou Pavljukovy návrhy, které redakci MF DNES představil.

Co podle vás chybí dnešní České Lípě?

Chybí tu ucelená koncepce města. Staví se tu tak, že jednotlivé celky spolu nesouvisí, město je rozkouskované. V centru se toho za komunismu hodně zbouralo, takže jsou tu nedostavěné proluky bez využití. S nimi se vůbec nepohnulo. Nemáme svého městského architekta, který by fundovaně připravoval rozvoj města a koordinoval výstavbu.

Já vnímám jako velké pozitivum, že centrum České Lípy není s odpuštěním zasviněno nevzhlednými obchoďáky, tak jako Liberec...

Já si myslím totéž, neboť obchoďáky do historického centra z mnoha důvodů nepatří. Pokud už k tomu má dojít, musí jít vždy o blokovou zástavbu, kdy v přízemí mohou být obchody a v patře třeba bydlení.

Miroslav Pavljuk Rodák z Litoměřic, v České Lípě od r. 1979, téměř 40 let praxe a cca 750 projektů, z toho třetina realizovaných. Realizace v České Lípě: budova Okresní správy sociálního zabezpečení v Arbesově ulici, park před kulturním domem Crystal, autosalon Velimex, nyní Horejsek, budova firmy Ježek software, mimo město např. tribuny a věž rozhodčích na autodromu v Sosnové, dům s pečovatelskou službou v Novém Boru u kostela, hotel Atrium Liberec.

A přesto navrhujete přestavbu zchátralého pivovaru na nákupní centrum. Je podle vás něco takového v Lípě třeba?

Jistě, Česká Lípa potřebuje nákupní galerii s obchodníky s botami, módním textilem... To je sortiment, který musejí lidé jezdit kupovat do Liberce a jinam. Pivovar je dům, který je nevyužitý a obtížně využitelný, navíc na místě, kudy hodně lidí chodí a u městského okruhu, takže je to ideální místo.

Jak si mám tu přestavbu představit?

Zvenku je objekt památkově chráněn, takže změny by byly jen uvnitř. V nádvoří by vzniklo atrium s ochozy a prosklenou střechou, odtud by se vstupovalo do obchodů. Byla by tady i restaurace s minipivovarem. Zleva v místě hospodářského dvora by bylo dvoupodlažní parkoviště. U toho malý supermarket s potravinami.

Na stavbě obchodních domů si vylámali zuby i renomovaní architekti, viz liberecká Plaza nebo Forum, které nebyly veřejností zcela přijaty a dnes jsou spíše ukázkou nerespektování tváře města. Nebojíte se stejné reakce od Českolipanů?

Nebojím, pivovar je objekt, který tu již stojí a můj návrh tedy nijak nemění prostředí. Změna se odehrává uvnitř. Inspiroval jsem se v Děčíně, kde stejně rekonstruovali bývalý pivovar.

Podobný projekt si žádá silného developera a do České Lípy se zatím kvůli malé kupní síle bojí jít i řetězec McDonald ́s.

Je třeba si uvědomit, že kupní síla tu je, jen ty peníze lidé jezdí utrácet jinam. Česká Lípa má velkou spádovou oblast, řádově 80 tisíc lidí, což je malý Liberec. Předpokládám tudíž vznik 60 obchodů. Nákupní galerie potřebuje jako doplněk supermarket, aby to fungovalo. Tady v České Lípě je navíc problém s monopolem Albertu, takže ceny potravin jsou tu vysoké. Příchod nového řetězce by ceny potravin mohl zlevnit.

Vy ale navrhujete i další poměrně revoluční věci. Zastavme se u takového Škroupova náměstí, mnou překřtěným jako Škroupovo parkoviště. Vy byste odtud chtěl auta dostat. Kam?

Na Škroupově náměstí si představuji plochu pro pobyt a relaxaci obyvatel: zeleň, promenáda, venkovní galerie, dětské hřiště a jako oživující prvek kolotoč. Kromě toho vznikne prostor pro pouliční divadlo či hudební produkce. Západní část bude vyhrazena pro zastřešenou celoroční tržnici pro konání farmářských či jiných trhů, ale v důstojnějším a estetičtějším prostředí než jsou stávající různorodé stánky. Auta odtamtud vystěhovávám do parkovacího domu na Jeřábkově náměstí.

Na Jeřábkově náměstí je pouze zelená proluka po zbouraném domě. Vám by se tam líbil parkovací dům?

Objekt by zapadl do stávající zástavby. Připomínal by dům, co tam před 20 lety stával. Parkovací dům by sloužil pouze rezidentům, co žijí v centru města, přízemí by bylo vyčleněno pro krátkodobé parkování návštěvníků. To by uvolnilo okolní ulice a hlavně Škroupovo náměstí.

Vaším možná nejodvážnějším návrhem je jakási dostavba kulturního domu Crystal. Ten chce přitom město rekonstruovat. Vy přicházíte s jinou koncepcí. Proč?

Crystal je sice technicky zastaralý, ale funkční. Už se v něm rekonstruovaly šatny, bar, kinosál,restaurace s kuchyní a jazzový klub, tak proč tohle všechno zase vybourávat? To není hospodárné. Crystal stačí pouze opravit. K němu navrhuji přistavět v proluce na nároží u Sokolské ulici nové divadlo. Je logické tyto dvě instituce spojit. Je to důstojné místo, má dopravní obslužnost, parkoviště.

Podle vás potřebuje město nové divadlo?

Ano, Jiráskovo divadlo je dožilé a dnes v podstatě nefunkční – špatná viditelnost i akustika, absence moderní divadelní techniky. Česká Lípa jako kulturní centrum potřebuje moderní důstojnou a plně funkční divadelní budovu. Nové divadlo umožní provozování všech žánrů od činohry přes operu, balet až třeba k muzikálu.

Dobře, ale co potom s budovou Jiráskova divadla, když by tam nebylo divadlo?

Tam navrhuji přestěhovat knihovnu. Po demolici balkónu v hledišti je navržena vestavba ocelové konstrukce patrové galerie s knižním fondem. Část půdorysu je využita jako víceúčelový sál s kapacitou 72 míst, vybavený audiovizuální technikou pro konání přednášek, besed, promítání cestopisů či filmů filmového klubu nebo konání komorních koncertů.



Crystal je asi nejznámějším dílem libereckého Sialu a architekta Suchomela. Od úvodní studie do kolaudačního řízení v roce 1990 uběhlo šestnáct let, nebojíte se, že toto prokletí bude stíhat i vás?

Je to možné. Ale na projekt a výstavbu stačí tři roky. Záleží jen na penězích. Dle cenových nabídek dodavatelů by nové divadlo stálo asi 150 miliónů, rekonstrukce Jiráskova divadla na knihovnu 40 a oprava kulturního domu Crystal asi 60 miliónů – zateplení a nová okna, vzduchotechnika, oprava interiérů chodeb, sálu, haly či šaten herců. To je dohromady 250 milionů, což je cena navrhované samotné přestavby kulturního domu. Navíc při téměř úplné demolici vnitřku je tady otázka nutnosti uzavření kulturního domu na dva roky.



Vy ale vůbec jdete proti proudu. Jen co město zveřejnilo záměr zbudovat nové venkovní koupaliště u Kauflandu, přišel jste s protinávrhem, že lepší místo by bylo u sídliště Špičák.

Mně se to u toho Kauflandu nelíbí. To místo je zatížené hlukem, zplodinami z aut a také tu má vzniknout propojení městských okruhů. Navíc je koupaliště nepřirozeně malé bez dalšího vybavení např. hřišti. Takové zařízení musí ale umožnit celodenní pobyt lidí. Já navrhuji velký volnočasový areál včetně koupaliště u sídliště Špičák. Hlavní předností je pěší dostupnost pro 60 procent obyvatel České Lípy. Ze sídlišť Špičák, Sever, Lada, Střelnice sem dorazíte pěšky za 15 minut bez nutnosti použít auto či MHD.

Co kromě bazénů byste tam chtěl?

Minigolf, pétanque, kuželník, dětské hřiště, hřiště pro volejbal, beach volejbal, nohejbal, saunu a vnitřní bazén s mořskou vodou. Chci z toho udělat relaxační zónu, kde můžete trávit celý den. V areálu by byla různá sportoviště, tělocvičny, klubovny a ateliéry pro zájmovou činnost, dráhy pro jízdu na kole i malých dětí, minizoo, bobová dráha, lanové centrum a další atrakce. Pozemek je tak velký, že umožňuje postupný růst a přístavbu v čase.

Na kolik by to přišlo?

Podle nabídky firmy Berndorf Bäderbau by část koupaliště s plochou bazénů 1 600 metrů čtverenčích s tobogany a malým vnitřním bazénem a saunou stála 80 milionů. Dle odboru územního plánu by byla třeba změna územního plánu, ale na změnu územního plánu pro bazén u Kauflandu stačilo pět měsíců, výstavba trvá necelý rok, takže koupaliště pro 3 000 návštěvníků by mohlo být v provozu již v létě 2018.



Který ze svých návrhů považujete za nejživotaschopnější?

Netuším, vše je otázka politické vůle. Město má v investičním fondu 200 milionů, částka každý rok roste. Není problém cokoliv ufinancovat. Postavit třeba moderní divadlo na úrovni Plzeňského je záležitostí několika let. Přineslo by to nadregionální efekt a přispělo to k tomu, aby tu lidé chtěli dál žít.

Já třeba spatřuji problém v tom, že populačně Česká Lípa nesmírně rychle ztrácí, z někdejších 42 tisíc obyvatel je dnes sotva 37 tisíc, což je trend, který se bude prohlubovat. Odliv lidí způsobí pokles cen nemovitostí, do města se začnou stěhovat slabší sociální skupiny, což ještě více rozevře nůžky mezi nimi a bohatými. Českolipská sídliště se velmi rychle mohou stát ghetty...

Samozřejmě to je problém. Architekti můžou jen navrhovat, jak sídliště zkvalitnit. Sídliště v České Lípě jsou poplatná době svého vzniku, například největší Špičák je v podstatě jedno obří parkoviště. Potřebuje však celkovou regeneraci a ne jen další parkovací místa. Musí tam vzniknout podzemní parkoviště. Chci teď navrhnout vzorovou rekonstrukci jedné z ulic, kde by se střecha parkoviště využila pro zeleň a hřiště. Ne jen jako prostředí pro auta.

K nejhodnotnějším stavbám České Lípy patří obchodní dům Uran, též z dílny libereckého Sialu. Čím to, že jej veřejnost nikdy nepřijala?

Většina obyvatel nemá vztah k moderní architektuře, jakýkoliv netradiční dům vyvolává negativní reakce. Město se ovšem vyvíjí, nelze stavět tak, jak se stavělo ve středověku. O tom ale nemohou rozhodovat laici, ti nemají patřičné vzdělání. O tom, jak se bude stavět a co, musí rozhodovat odborníci. Politici musí zajistit jen to, aby to fungovalo a byly na to peníze. Neumím si představit, že by v nemocnici dělali anketu o tom, jak mají operovat. O tom, co město potřebuje, musí rozhodnout sociologové a architekti.

Své studie jste daroval městu. Co vás k tomu vedlo?

Jako Českolipan a místní patriot jsem chtěl něco pro město udělat, ukázat další možnosti, aby peníze občanů byly využity co nejlépe. Nic víc.



A reakce?

Žádné. Studie v digitální podobě jsme předali všem zastupitelům, téměř nikdo nereagoval. Jsem alespoň rád, že mé práce jsou do konce září vystaveny v KD Crystal, kde je má možnost vidět veřejnost.



Možná, že politici prostě jen přemýšlejí v horizontu čtyř let, kolik je jejich mandát. Cokoliv je přesahující prostě neřeší.

Jenže architekti navrhují domy, které tu mají stát za sto let. To jsou věci, které nejde udělat honem! Je velká škoda, že Česká Lípa nemá městského architekta, který by garantoval kontinuitu vývoje města i při změně vedení radnice.