Bazén v Jablonci potřebuje novou střechu, oprava vyjde na dvacet milionů

„Náklady na nutné opravy se odhadují na osmnáct až dvacet milionů korun bez daně. K opravě by mělo dojít co nejdříve,“ informoval náměstek jabloneckého primátora Miloš Vele.

Novou střechu bazén nutně potřebuje. „Střešní krytina už nedrží na dřevěném bednění, protože je částečně nahnilé a je poškozené výpary chloru,“ přiblížil náměstek.

Druhým problémem, s nímž se bazén léta potýká, je zasklení, které je poplatné době, kdy byl postaven.

„Prosklené portály mají nedostatečné izolační vlastnosti, takže tam utíká teplo a lidé, kteří sedí poblíž skla, cítí chlad. Počítá se s tím, že by tam byla postavena nová skleněná předstěna z patřičných kvalitních materiálů,“ přiblížil Vele.

Venkovní terasu zastřeší

Opravu chce město spustit co nejdříve. „Střecha se musí každý druhý měsíc opravovat, což pro nás znamená další náklady,“ doplnil náměstek.

Projekt počítá i se zastřešením venkovní terasy. „Vytvoří to vlastně skleník, který zachová výhled ven a umožní navíc vytvořit venkovní restaurační posezení pro sluneční louku,“ upozornil Milan Matura, jednatel městské společnosti Sport Jablonec, která bazén provozuje.

Investorem je sice město, nicméně Matura doufá, že s opravou začne až příští rok, ideálně během letní odstávky, aby byl provoz bazénu co nejméně omezen.

„Odstávka trvá většinou čtrnáct dní až tři týdny, zhruba od půlky června do začátku července. Vždy v období, kdy přestávají chodit školy a ještě úplně nezačne turistická sezona,“ zdůraznil jednatel.

Záměr počítá s výstavbou dalšího bazénu

Provozovatele ale netrápí pouze střecha. Doufají, že se podaří celý bazén zmodernizovat. Naposledy prošel rekonstrukcí za sto milionů korun v roce 2002. Ta ale neřešila starou bazénovou halu ani prostory šaten a sociálního zařízení. Záměr tak počítá i s výstavbou druhého krytého pětadvacetimetrového bazénu.

„Pomohlo by nám to oddělit rekreační plavání od sportovního. Obě ty skupiny se totiž kumulují do jednoho bazénu, a to většinou v odpoledních hodinách,“ sdělil Matura.

Na rozdíl od České Lípy či Liberce v Jablonci neexistuje možnost zaplavat si například ve školním bazénu.

„Kdyby se podařilo zprovoznit staré lázně v podobě bazénu jako kdysi, tak by se tam mohla přesunout ta sportovní část. Ale i z technologického hlediska je mnohem rozumnější udělat tu přístavbu, jak ji navrhujeme my,“ uzavřel jednatel.

Modernizaci plaveckého bazénu plánuje i liberecká radnice. Odhadem si vyžádá 350 milionů korun a v plánu je v roce 2019. „Nyní jsme ve fázi přípravy projektové dokumentace. Jen její vypracování bude stát třináct milionů korun,“ uvedl nedávno náměstek libereckého primátora Tomáš Kysela (býv. ANO).

Pro bazén je rekonstrukce nezbytná. V havarijním stavu je vzduchotechnika, střecha a obvodový plášť. Opravu potřebují i chátrající nosné konstrukce, elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace.