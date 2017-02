Našich kamionů bude méně, uvedlo TRW na bouřlivé besedě v Rychnově

„Po dvaceti letech jsem se na stará kolena vrátil zpět do Rychnova a můžu vám říci, že je tady takový bordel, že to nemá obdoby. Před tím tu byl svatý klid. Teď tu centrem města jezdí náklaďáky, sviští si to osmdesátkou, silnice je tady celá propadlá. No hrůza,“ rozčiluje se ve čtvrtek večer v sále rychnovské restaurace Beseda starší muž v šedém svetru. A není sám...

Zatímco v pomyslném hledišti to bublá a vře, na jevišti sedí za stolem trojice mužů a je stoicky klidná. Těmi muži jsou zástupci firmy TRW Automotive Czech.

Právě do malého města přijeli představit své plány. Rádi by do zdejšího areálu po bývalém skladu brambor umístili halu se šesti obráběcími linkami pro výrobu brzdových třmenů a zaměstnali 200 lidí.

Ukázky brzd přivezli s sebou, leží na stolku poblíž vchodu do sálu. Před chvílí hovořili o výrobcích TRW směřujících do předních světových automobilek. Při prezentaci firmy bylo publikum ještě klidné, „odbrzdil“ ho až pokyn: „Je čas na vaše dotazy.“

Ty jsou vesměs stejné. Většina Rychnovanů v sále se bojí, že jejich městem kvůli záměru TRW bude projíždět ještě více kamionů než doposud. Do místní průmyslové zóny nevede žádný obchvat, chybí ideální silniční napojení. Všechny nákladní auta proto míří přes centrum města - Tovární ulicí.

Kamionů bude od nás méně, zní z TRW

„Jezdí nám tady kamiony z Jablonce, jelikož tam nesmí kvůli stavbě silnice přes Lukášov do Liberce, denně jich tu projíždí stovky a vy chcete další přidat,“ ozývá se muž z přední řady. Nemá tak úplně pravdu. Fakta přidává starosta Rychnova Tomáš Levinský, jenž se chápe mikrofonu a předstupuje před své ovečky.

„Před časem tu měla investiční záměr firma A. Raymond. Ta si nechala vypracovat studii, která se zaměřila na dopravní situaci v ulicích Tovární, Ještědská a Školní. Ulicí Tovární projede 70 kamionů od rána do 16 hodin a dalších 16 jich projede během noci,“ upřesňuje Levinský.

Přidává se i Tomáš Svobodník z TRW. Ten se snaží místním vysvětlit, že TRW svoji kamionovou dopravu do areálu bramborárny ve skutečnosti sníží.

Již dnes sídlí na místě firma, která TRW pronajímá skladové prostory. Do něho vozí kovové odlitky, ty pak posílá firma dál, kde je zaměstnanci obrobí. Obrobené putují zpět do rychnovského skladu a odtud do pobočky v Jablonci nad Nisou, ze které dorazí k zákazníkům.

„Naším záměrem je neobrábět někde jinde a proto chceme obráběcí stroje umístit do Rychnova. Odlitek tedy zůstane už zde, tady se také obrobí, nemusí tudíž nikam cestovat, a až poté pojede do Jablonce a dále k zákazníkům. To znamená logistickou úsporu, kamiony budeme rozhodně škrtat,“ říká Svobodník.

Firma hledá mezisklad jinde

Firma navíc hledá jiný mezisklad, ten chce najít na trase Jablonec - Turnov. Svobodník zatím ale přítomným nemůže prozradit, o kolik kamionů tudy projede díky tomu, že se stroje umístí do Rychnova, méně.

Firmu totiž čekají jednání s významnými zákazníky a pokud jim byznys s nimi vyjde, mohou teprve prozradit konkrétní čísla. Jen od TRW projede Rychnovem denně 50 kamionů tam a zpět.

Staršímu muži v první řadě ovšem Svobodníkova odpověď nestačí a křičí: „Furt tu mluvíte o něčem imaginárním. Mluvte konkrétně, jak to máte spočítané?“

Zástupce TRW to zkouší ještě jednou. „Tento sklad slouží jako náš centrální sklad pro veškerý materiál, který potřebujeme pro výrobu brzd. Materiál se sem vozí v pravidelných svozech. Naším záměrem je tento externí sklad dát někam jinam, aby vznikla plocha pro obráběcí stroje, aby dodavatelé nejezdili do Rychnova, ale jinam. Tímto dojde k významnému poklesu kamionové dopravy. To znamená, že ubude kamionová doprava související s komponenty, která jsou potřebné k výrobě brzdy a které se sem dováží. Zůstanou tady jen kamiony, které budou přivážet kovové odlitky. Zde se obrobí a pošlou odtud pryč,“ vysvětluje trpělivě Svobodník.

Muži to však opět nestačí a během diskuze se ozve ještě několikrát. Občas je jeho brblání provázeno výsměchem ze zadních řad.

Když se debata, která nevede ke konstruktivnímu konci, chýlí ke konci, ozve se ještě jeden obyvatel Rychnova. „Lidi, tak se toho tak nebojte, TRW nemůže za všechnu dopravu ve městě a nabízím nám, že nám o nějaké kamiony ulehčí,“ říká.

Jestli ulehčí, nebo ne, ukáže následující asi půlrok. Právě během této doby chce TRW sehnat všechna povolení ke svému záměru.