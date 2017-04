Bicykl je zdrojem zábavy už 200 let, na výstavě ukazují i bambusové kolo

V muzeu zčásti nahradí výstavu exponátů ze světa tramvají a vejít by se do ní mělo čtrnáct až patnáct kol.

„Chceme je seřadit chronologicky. Nejstarší bude drezína, která vznikla po roce 1817 a nejmladší československé kolo Favorit z roku 1964,“ zmínil spolutvůrce expozice Pavel Eliáš.

Důraz kladou tvůrci na začátek cyklistiky. „Bude tam několik takzvaných bezpečníků, vysoké jízdní kolo Kohout, kolo Slavia, které vyráběla firma Laurin a Klement a prvorepubliková produkce: bicykly Stadion, Praga a tak dále,“ podotkl Eliáš.

Bambusové kolo i stylové doplňky

Nebudou chybět ani stylové doplňky. „Plakáty a další exponáty – lampy, medaile a podobně,“ naznačil Eliáš. Neskrývá radost nad tím, že může v Technickém muzeu expozici vytvářet. „Je to úžasné, dostat takovou možnost a ještě na tak pěkném místě v Liberci,“ vyznal se.

Souhlasí s ním i nestor krajské a příhraniční cyklistiky Miroslav Těšina.

„Líbí se mi to moc,“ svěřil se a okem pohladil exponáty, připravené k instalaci. „Tohle kolo je bambusové a vyrábělo se v Indii. O nich mi vyprávěl už můj tatínek, že se sem za první republiky vozily. Nikdy jsem je ale neviděl, takže až teď se můžu zaradovat,“ pousmál se.

Jeho pozornost upoutalo též švýcarské vojenské kolo z roku 1935.

„Bicykly pro armádu, to je zajímavá kapitola z cyklistické historie. Tatínek mi ukazoval fotky, když byl za první republiky na vojně na Slovensku. Ve třech lidech na třech kolech se sajdkárou vozili minomet a střelivo,“ zavzpomínal Těšina.

Podle něj za poslední léta cyklistika v Česku ustrnula. „Vzorem v budování cyklostezek nám mohou být Němci. Poslední dobou navíc roste prodej elektrokol, což znamená vyšší počty cyklistů, a tak je potřeba se probrat a začít pro ně infrastrukturu vytvářet,“ usoudil.

Cyklistika jako dnešní IT technologie

Předchůdce současných bicyklů se poprvé objevil před dvěma sty lety, v pozdním jaru 1817, kdy Němec Karl von Dreis představil své dvoukolé odstrkovadlo, které podle jeho příjmení získalo jméno drezína.

Následoval bouřlivý vývoj cyklistiky na přelomu 19. a 20. století. Eliáš jej přirovnává k dnešnímu boomu IT technologií.

„Byli to tehdy, stejně jako dneska, zapálení kluci, kteří za pár let dosáhli ohromných věcí. Většinou za tím nebyl promyšlený podnikatelský příběh - prostě si mladí, naivní a bezstarostní mladíci řekli, že prostě chtějí dělat, co se jim líbí a co je baví.“

V Liberci vznikl cyklistický spolek Reichenberger Radfahrer Club roku 1886.