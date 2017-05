Po lisovaných bonbonech voní liberecká ulice už od roku 1902

Původní fabriku založil v roce 1902 Julius Pollak, který si pronajal v Janově Dole nedaleko Liberce větší místnost a tam začal vyrábět kypřicí prášky do pečiva a aromatické přísady.

O deset let později se spojil s obchodníkem Eduardem Haasem z Lince a sortiment rozšířili o šuměnky a lisované cukry.

Poté, co Pollak z firmy odstoupil, zůstal Haas na výrobu sám a zákazníkům nabízel i takzvané komprimáty, tedy cukrovinku, která se vyrábí lisováním ochucených práškových směsí.

Od roku 1927 vyráběl Haas bonbony pod značkou PEZ, známou dnes po celém světě, o rok později koupil továrnu v Liberci v Ruprechtické ulici, která od té doby sladce voní.

Obnova výroby začala se stroji z druhé ruky

„Jako dítě jsem nedočkavě čekal u oken na bonbony,“ vzpomíná Petr Minařík, ředitel společnosti Mocca, jehož otec v továrně léta pracoval a on v ní vyrůstal.



Než se fabrika přejmenovala na Moccu, prošla mnoha peripetiemi. Ze soukromých rukou se dostala už po druhé světové válce, kdy ji kvůli Haasově spolupráci s Němci tehdejší režim znárodnil. Od roku 1964 dostal závod název Lipo (Liberecké poživatiny) a časem se stal součástí Čokoládoven. V roce 1991 koupila podnik společnost Nestlé Danone, o šest let později si Nestlé nechala výrobu čokoládových a nečokoládových cukrovinek včetně Lipa a Danone zbytek.

Majitel firmy Mocca, která byla založena v roce 1993 na pražení a balení kávy, se rozhodl výrobu bonbonů koupit v roce 2005, ale bez strojů i bez lidí. Nezískal však značku Lipo, která nyní patří jeho konkurenci.

„Mezi rokem 2006 a 2007 jsme začali výrobu obnovovat, nakoupili jsme nejdříve secondhandové, později nové stroje. A podařilo se zpátky nabrat i část propuštěných zaměstnanců,“ říká Minařík. Dodnes investovala firma do závodu přes 150 milionů korun.

Továrna dělá nečokoládové dražé, želé i lékořici a také oblíbený komprimát. „Výroba je dnes větší, než byla před revolucí. Musíme hledat místo, kam se můžeme rozšířit. Kvůli nízké nezaměstnanosti máme problém obsadit některé výrobní pozice, a proto využíváme i agenturní pracovníky,“ upozorňuje ředitel. V továrně pracuje v průběhu roku 180 až 200 lidí.

Ředitel: Chceme podporovat české pohádky

Mocca vyrábí z osmdesáti procent pro smluvní partnery, mezi něž patří i obchodní řetězce. Zboží lze najít rovněž pod licencí Ferdy Mravence, Čtyřlístku či Krtečka.

„Chceme takto podporovat nejenom české pohádky, ale i české dodavatele. Zároveň se poslední dva roky snažíme vyvíjet vlastní značku vhodnou pro export. Proto jsme zvolili znění, které je vhodné pro více trhů. Jde o značku YES, která má dva významy: když se vysloví, může to znamenat Jez (bonbony) nebo v překladu Ano, to je dobré, to si kup,“ vysvětluje Petr Minařík.

Do popředí by se letos měla dostat více i káva. Ta byla v posledních deseti letech na vedlejší koleji, protože se v továrně soustředili hlavně na cukrovinky.

„Chystáme jiné druhy kávy, než byly před deseti patnácti lety. Máme vlastní pražírnu se dvěma pražičkami a několika baličkami v Ostašově u Liberce, kde je i možnost expanze,“ uvádí Minařík.