Bývalá primátorka Liberce opouští ČSSD. Odstřihli ji od všech funkcí

Poškozují prý dobré jméno strany a vynášejí na veřejnost vnitrostranické informace. Ještě na konci loňského roku jim za to hrozilo vyloučení ze strany. Teď zvažují, že odejdou samy.

„ Jsem připravena z ČSSD vystoupit. I když jsem původně čekala, že mě vyloučí. Jenže Lidový dům (sídlo předsednictva ČSSD, pozn. red.) si to prý nepřeje, a tak to alespoň okresní výkonný výbor vyřešil tak, že zakázal mou nominaci do jakéhokoli orgánu strany po dobu tří let,“ upozornila Martina Rosenbergová.

Podle svých slov nevidí v setrvání v ČSSD žádnou budoucnost. Své členství tak chce ukončit sama. „Pokusím se zvolit si vlastní cestu,“ dodala bývalá primátorka. Už dříve zmínila, že přemýšlí o založení vlastní strany.

Rosenbergová se stala prý pro stranu nepohodlnou, když kritizovala takzvané černé duše anebo vliv, který má ve straně i nadále z korupce obviněný bývalý europoslanec Robert Dušek.

Udělali jsme vstřícný krok, říká předseda

Podle Milana Šíra, předsedy okresního výkonného výboru ČSSD Liberec ale porušila povinnosti řádného člena.

„Není pravda, že Lidový dům se postavil proti jejímu vyloučení. Kdybychom to chtěli provést, tak proti tomu nikdo protestovat nebude. Ale udělali jsme vstřícný krok a okresní výbor jen doporučil členům okresu Liberec, aby v nejbližších třech letech nikam nenominovali, případně nepodporovali jak paní Rosenbergovou, tak paní Kadlecovou. Takže žádný zákaz, jen doporučení,“ upřesnil Šír.

Tvrdí, že Rosenbergová se sama otočila ke straně zády, když před volbami do Senátu veřejně podpořila Michaela Canova, kandidáta za Starosty pro Liberecký kraj a nikoli svého stranického kolegu Pavla Ploce.

„Jestliže jí není ČSSD dobrá, tak ať si jde jinam. My jsme ji podporovali, i když měla aféry se šikanou sekretářek na radnici, a i poté, co se objevil problém s deníkem jízd,“ zhodnotil Šír.

O tom, zda vůbec a kdy stranu opustí, ještě není zcela přesvědčená Lenka Kadlecová. Také jí hrozilo vyloučení. Svými mediálními výstupy měla údajně stranu poškozovat.

„Sešla jsem se s panem premiérem, a on vyvinul určitou aktivitu k tomu, abychom vyloučeny nebyly. Nakonec si alespoň prosadili, že budou vyzývat členskou základnu, abychom nebyly už nikdy nominovány do žádné funkce, a to jak na kandidátku, tak se nedostaneme třeba ani k běžné práci ve výboru na kraji. Tímto způsobem se u nás trestá,“ vysvětlila Kadlecová.

Do konce roku prý zůstane řadovým členem a pak se rozhodne už s chladnou hlavou, jestli z ČSSD vystoupí nebo ne.