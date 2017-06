Exprimátorka Liberce zneužívala služební vůz, řekla policie. Promlčeno

Jezdila služebním autem na univerzitu do Prahy, ale za ujeté kilometry neplatila. Soukromé jízdy vykazovala jako pracovní. Bývalá primátorka Liberce Martina Rosenbergová (ČSSD) se podle policejního vyšetřovatele dopustila trestného činu podvodu, město to stálo téměř třicet tisíc korun.

„Při soukromých jízdách do Prahy, které vykazovala neoprávněně jako služební, najela přes sedm tisíc kilometrů. Ty hradilo město Liberec ze svého rozpočtu,“ píše se v usnesení z policejního vyšetřování.

Policisté vycházeli především z výslechů asistentek exprimátorky, z knihy jízd a také z informací Metropolitní univerzity, kde Rosenbergová studovala.

„Bylo zjištěno, že data přednášek, případně zápočtů a zkoušek, korespondují se zápisy v knihách jízd,“ zaznívá z usnesení.

Podvod údajně potvrdila asistentka

Že docházelo k podvodu, potvrdila údajně i jedna z asistentek. Ta měla první ženu města při jízdách na univerzitu doprovázet.

Vypověděla, že ji vždy vysadila u školy, kde na ni měla čekat, většinou v době od devíti do šestnácti hodin.

„Jízdy do Prahy měla příkaz vykazovat jako jízdy služební s tím, že jí primátorka říkala, že to nikdy nikdo nebude zjišťovat,“ vyplývá z vyšetřování.

Bývalá primátorka Rosenbergová ale nařčení z podvodu odmítá. „Vyšetřovatel vychází z výpovědi asistentky, která se mi mstí. Nikdy jsem obviněná nebyla, k soudu se ten případ nedostal, což mě ale samozřejmě mrzí, protože jsem se nemohla obhájit,“ reagovala exprimátorka.

Rosenbergová: K žádné škodě nedošlo

Od začátku prý tvrdí, že šlo o cesty kombinované - soukromé i pracovní.

„K žádné škodě nedošlo, to několikrát potvrdila policii i město. Bylo asi mou chybou, že jsem si ty knihy jízd nevedla sama, jako primátorka jsem to podcenila, věřila jsem úředníkům, že je vše v pořádku,“ upozornila Rosenbergová.

Trestní oznámení na ni podali před dvěma lety náměstek libereckého primátora Jan Korytář (Změna pro Liberec) a jeho stranická kolegyně Zuzana Tachovská. Podle jejich tehdejšího výpočtu se měly škody pohybovat od 150 do 300 tisíc korun.

Odhady vycházely z faktu, že služební vůz používala k ryze soukromým účelům v letech 2011 až 2013. Policie ale nakonec stanovila cenu nižší, a to přesně 29 073 korun. Aby vyšetřovatelé stihli případ ukončit, než uplyne tříletá promlčecí doba, museli by trestní stíhání zahájit nejpozději do 10. května loňského roku. A k tomu nedošlo.

„Přestože policie musela stíhání exprimátorky odložit, prokázalo se, že paní Rosenbergová veřejně lhala, trestného činu podvodu se dopustila a veřejné peníze zneužívala pro své osobní potřeby. Očekávám, že nyní bude na svůj post zastupitelky rezignovat,“ prohlásila Zuzana Tachovská.

Zastupitelský post neopustí

K tomu ale Rosenbergová přistupovat nechce. Nevidí ostatně žádný důvod. A stejný názor má i primátor Tibor Batthyány (býv. ANO).

„Nikdo neřekl, že tam opravdu škoda nastala. Je to samé možná a mělo, to pro mě není relevantní důkaz a argument k odstoupení. Podívejte se na pana Korytáře, ten má také zaplatit městu 130 tisíc korun a stále na svém místě sedí,“ zmínil primátor (o Korytářově případu čtěte zde).

Jan Korytář se však domnívá, že sociálnědemokratická zastupitelka by měla částku městu uhradit.

„Měla by se k tomu postavit čelem, nabídl jsem jí i možnost splátek. Ale odmítla s tím, že je nevinná. Přitom prokazatelně zneužívala služební auto,“ uzavřel náměstek.