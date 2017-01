Bývalý hejtman Eichler se vrací do ČSSD. V Semilech pomáhá exposlanec Kraus

„Vystoupil jsem kvůli lidem, kteří mohli za to, že jsem nesměl znovu kandidovat na hejtmana. Tehdy jsem v abdikačním dopise psal, že jsem a zůstanu sociálním demokratem, ale nechci mít nic společného s tehdejším vedením sociální demokracie. V případě, že se ve vedení ČSSD v kraji něco změní, že se rád vrátím. To se stalo,“ vysvětluje svůj comeback Stanislav Eichler.

Minulý čtvrtek se totiž na krajské konferenci ČSSD stal předsedou krajského výkonného výboru primář urologie liberecké nemocnice Jan Mečl. Podpořilo jej 47 z přítomných 52 delegátů. Vystřídal Lenku Kadlecovou, která vedla krajskou organizaci od roku 2015.

„Dnes se poměry v sociální demokracii změnily, myslím, že může zaznamenat obrodu. Lidí, co tam jsou, si vážím a jsem ochoten s nimi spolupracovat,“ dodal Eichler.

Na vyšší funkci prý zatím nepomýšlí. „Chci pracovat pro sociální demokracii a spolupracovat s těmi, co dnes rozhodují o budoucnosti sociální demokracie v kraji a pomáhat jim. Nehledejme za tím žádné ambice, ty nejsou na pořadu dne. I podle stanov ČSSD na žádné jiné funkce nemohu kandidovat minimálně čtyři roky,“ dodal Eichler.

Eichler byl hejtmanem v barvách sociálních demokratů ve volebním období 2008 až 2012.

Během roku 2013 vystoupil z ČSSD a od května téhož roku působil jako místopředseda hnutí Pro sport a zdraví. V roce 2013 kandidoval za hnutí na druhém místě do poslanecké sněmovny, ale neuspěl. Dvakrát neúspěšně kandidoval do Senátu.

Slyšet bude více i o exposlanci Michalu Krausovi

Slyšet teď bude víc i o další známé postavě ČSSD - Michalu Krausovi. Tento bývalý vlivný poslanec za ČSSD byl spojován s takzvanou kakaovou aférou. Souvisela s privatizací továrny na zpracování kakaa v Ghaně.

Policie jej podezřívala z praní špinavých peněz. V roce 2006 rezignoval na funkci předsedy poslanců ČSSD. Trestní stíhání ale nezačalo a policie případ odložila.

Kraus je nyní nově předsedou Okresního výkonného výboru ČSSD v Semilech. Spekuluje se o něm jako o jednom z možných lídrů pro podzimní volby.

Velmi kriticky hodnotí situaci v ČSSD. „Pokud nedojde k nápravě, hrozí, že sociální demokracie dopadne stejně i v parlamentních volbách. To byl hlavní důvod, proč mě požádali, zda bych mohl pomoci,“ řekl Michal Kraus.

Chci udělat pořádek, hlásí politik

Od svého odchodu ze sněmovny působí v Ústředním výboru ČSSD, byl předsedou odborné komise nebo členem programové rady. V kraji byl do roku 2009 předsedou krajského výboru, do roku 2011 prvním místopředsedou, do roku 2014 okresním předsedou v Semilech.

„Po dvou letech mě v Semilech znovu požádali, abych se vrátil kvůli neradostné situaci. O té ostatně svědčí nejen poslední volební výsledky, ale i průběh poslední volební konference,“ zmínil Kraus.

Jeho jedinou ambicí je prý „udělat pořádek“. „Jak se ukazuje, nebude to jednoduché. Protože sociální demokracii v Libereckém kraji ovládá klientelistická struktura několika rodin z Liberce a Jablonce. Dokud budou mít hlasovací většinu, tak se nezmění vůbec nic,“ řekl Kraus.

Kakaová aféra byla podle Krause účelově vykonstruovaná a v dalším politickém angažmá mu neuškodila. „Navíc se aféra udála 2006, ve stranických strukturách v kraji jsem působil do roku 2014,“ poznamenal.

Naopak se zdá, že k voličům nebude v Libereckém kraji promlouvat někdejší premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek. Zvažoval, že by za ČSSD v kraji kandidoval jako nezávislý. Námluvy ale, zdá se, ztroskotaly.

„Předseda strany Sobotka řekl funkcionářům Libereckého kraje, že by mě předsednictvo strany vyškrtlo. Vypadá to, že pokud užší vedení strany nezmění svůj názor, tak to asi nepřipadá v úvahu,“ zmínil Jiří Paroubek.