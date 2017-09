Miliontý návštěvník i krachy konkurence. Central stále čelí kritice

Ze společnosti Crestyl, jež je developerem a majitelem Centralu, se line spokojenost. „Za pouhých 133 dní od otevření jsme přivítali miliontého zákazníka. Jsme rádi, že k nám lidé chodí, návštěvnost předčila naše očekávání,“ řekl Aleš Stupka, ředitel Centralu.

Mluvčí Crestylu Ondřej Micka dodal, že projekt přinesl do Jablonce širší nabídku obchodů a služeb, za kterými mnohdy museli obyvatelé Jablonce dosud dojíždět.

„Central nabízí rozmanitý výběr světových chutí, místa k relaxaci i zábavě, služby a obchody na třinácti tisících metrech čtverečních prodejní plochy. Budova nového obchodního centra nahradila zchátralý obchodní dům a přispěla k celkové revitalizaci místa na kraji jablonecké pěší zóny,“ uvedl Micka.

Kritici: Budova je nevzhledná

Ne všichni jsou ale nákupní galerií nadšeni. Někteří lidé říkají, že je budova nevzhledná. Další kritika se ozývá stran toho, že řada obchodů v centru města zavřela, přesunula se právě do Centralu a z ulic Jablonce zmizel život.

Architekt a urbanista Petr Klápště, který je mimo jiné členem výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, se například domnívá, že v Centralu se vytvořilo jakési město ve městě, ignorující okolní prostředí.

„Říká se tomu privatizace veřejných prostranství. Uděláte si kvalitní prostor uvnitř budovy, pustíte tam jen to, co se vám líbí, a to, co se vám tam nehodí, dovnitř ochranka nepustí. O to ať se stará město na svém veřejném prostranství,“ uvedl Klápště.

Proto je podle něj Central orientovaný dovnitř a chybí mu více oken a prosklených ploch. Faktem je, že obchodní středisko vymazalo z ulic Jablonce například pobočku Komerční banky v Jehlářské ulici či drogerii DM na Dolním náměstí.

Šéf hospodářské komory: Menší podnikatelé nemají šanci

Podle jabloneckého zastupitele a šéfa místní hospodářské komory Vladimíra Opatrného je Central pro město rozhodně negativním zásahem.

„Osobně vnímám Central velmi negativně. Bude tam množství úplně stejných obchodů a institucí, které už po městě jsou v příznivějších podmínkách a lepším prostředí. I ty budou v ohrožení,“ řekl před časem Opatrný.

„Menší a drobní podnikatelé nemají oproti kapitálově silným gigantům šanci, nemají zastání, ani silného reprezentanta, který by za ně bojoval, a to střílím i do vlastních řad hospodářské komory. Obávám se, že tady neexistují podmínky, aby se tu všichni obchodníci v centru města udrželi,“ uvedl Opatrný.

Central se nedávno rozrostl o novou kavárnu a nyní se vedení chlubí uměleckou plastikou, kterou vyrobila sklářská a designérská firma Lasvit.

Plastika s názvem Big Bang byla vyrobena podle návrhu italského designéra a architekta Fabia Novembreho. Váží 350 kilogramů a bude v Centralu vystavena do konce příštího roku.

„Naším cílem od počátku bylo nabídnout v Central Jablonec kromě obchodů a služeb i výstavy a další aktivity. Získání unikátního uměleckého objektu, který se na dlouhou dobu stává plnou součástí centra, je pro nás velkým úspěchem a věříme, že tak návštěvníkům nabídneme další zážitek,“ dodal Aleš Stupka.