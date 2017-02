Z České Lípy odešli chirurgové, Liberec čelí náporu pacientů

V České Lípě chybějí chirurgové, čtyři lékaři dali výpověď, primář ji sám dostal. Ač se vedení snaží personální situaci co nejrychleji vyřešit, už dopředu ohlásilo, že od úterý 14. února na zhruba čtrnáct dní pozastaví plánované chirurgické výkony.

Pouze pohotovostní režim

„Oddělení funguje pouze v pohotovostním režimu, kdy budeme provádět jen urgentní operace. V současné době intenzivně pracujeme na spolupráci s libereckou nemocnicí. V běžném provozu zůstává proktologická poradna, mamologická a urologická poradna. Uzavřená je však indikační poradna,“ prohlásil Lubor Picmaus, ředitel pro zdravotní obory českolipské nemocnice.



Podle Petera Hromádky, primáře chirurgického oddělení liberecké nemocnice, čelí lékaři náporu pacientů ze všech stran.

„V České Lípě mají na chirurgii šedesát lůžek, takovou kapacitu není žádná z nemocnic schopná plně nahradit. Takže se dá předpokládat, že tamní pacienti se musejí rozptýlit do několika zařízení, kromě nás třeba do děčínské nebo mladoboleslavské nemocnice. A i k nám začalo přicházet relativně hodně lidí. Obecně nám stejně připadnou všechny složitější a náročnější operace včetně komplikací, například jater, pankreatu, plic nebo střev. Ty lehčí, jako jsou kýly, žlučníky, prsa či slepé střevo by měly zvládat právě nemocnice okresního formátu,“ vysvětlil primář.

Příliv pacientů prodlouží objednání

A kvůli tomu, že jedna z velkých nemocnic v kraji není momentálně schopná tyto zákroky provádět, je pravděpodobné, že příliv pacientů z Českolipska prodlouží objednací termíny u banálnějších operací i v Liberci. Už nyní je totiž její kapacita zcela naplněná a dlouhodobě přebírá pacienty například z Frýdlantska, kde chybí lůžkové oddělení interny. V problémech je navíc rovněž semilská nemocnice, která už také požádala tu libereckou o pomoc.

„Nechceme, aby se prodlužovaly termíny operací našich pacientů, ale jsme připraveni podílet se na zajištění akutních případů v českolipské nemocnici za pomoci našich chirurgů, pokud to bude dobře naplánované. Věříme, že nový management dostane situaci brzo pod kontrolu. Nemáme kapacitu na to, abychom odoperovali všechny českolipské pacienty,“ zmínil Luděk Nečesaný, ředitel liberecké nemocnice. Pacienti, kteří přijdou na operaci kýly či apendixu, stráví v nemocnici kolem tří dnů, pokud se nedostaví komplikace. Křečové žíly jsou záležitostí jednodenní chirurgie.

S nabídkou pomoci pacientům, kteří byli k operaci připraveni, a nyní jim ji českolipská nemocnice odložila, přišli i ve Frýdlantu. Podle primáře chirurgického oddělení zdejší nemocnice Lukáše Kohoutka se dlouhodobě zaměřují především na plánované a specializované operace. „Jsme připraveni přijmout nad rámec svých již objednaných pacientů další pacienty i z českolipského regionu. Není to pro nás nic nového, odborné zdravotní služby už pacientům z České Lípy poskytujeme. Mnozí naši péči stále ve větším počtu vyhledávají,“ informoval primář.

Čtyři lékaři podali výpověď

V České Lípě podali výpověď ke konci ledna čtyři lékaři. Každý z jiného důvodu, někteří z osobních, někteří z profesních. Spekuluje se, že jednou z příčin bylo i zvolení nového managementu, v jehož čele stanul Pavel Marek, který až dosud zastával manažerskou pozici ve sklářském průmyslu, a tudíž nemá se zdravotnictvím žádné zkušenosti. Jeho úkolem je prý vytvořit holding českolipské a liberecké nemocnice a zlepšit komunikaci mezi oběma zařízeními.

„V České Lípě je standardní nemocnice okresního formátu, která má za úkol zajistit kvalitní zdravotní péči pro velký spád obyvatel. Naší snahou je vrátit kvalifikovanou péči do této nemocnice, aby na ni byli lékaři i sestry hrdí,“ uvedl nedávno Marek.