Cestující v Liberci zaplatí podle počtu zastávek. Díky bluetooth či wifi

Lidem bude stačit mít zařízení pouze zapnuté například ve svém tabletu nebo mobilu a o nic dalšího se nebudou starat.



Systému se vžil název check in/check out. Zbavuje lidi povinnosti mít u sebe hotovost nebo platební kartu při nástupu do tramvaje či autobusu. Nástup (check in) a výstup (check out) proběhne naprosto bezkontaktně.

„Představte si, že přijedete do Liberce z jiného města a nechcete studovat tarify a přemýšlet, jak dlouho pojedete a kam s jakým dopravcem. Jen si zapnete na mobilu bluetooth nebo wifi. A nastoupíte. Nic neřešíte. Zařízení v tramvaji nebo vlaku rozpozná vaše zařízení a bude vám účtovat jenom tolik, kolik zastávek projedete,“ říká Jiří Janšta z firmy Abirail, která systém vyvíjí.

Jízdné se strhne z nabité částky

Zatím nedořešenou otázkou je placení. Bude totiž nutné chytrý telefon nejprve do systému zaregistrovat a zřídit si v něm účet, aby vás dopravní prostředek dovedl identifikovat. Svůj účet pak můžete nabít libovolnou částkou, ze které se bude projeté jízdné strhávat. Ve hře je i propojení s platebními kartami, kde uživatel povolí strhávání peněz podobně jako při inkasu.

„Zní to možná složitě, vzpomeňte si ale, jaké sci-fi ještě před pár lety bylo bezkontaktní placení jízdenky platební kartou v tramvaji. A dnes se nad tím nikdo nepozastavuje,“ dodává ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Luboš Wejnar. Podle něj může novinka nalákat do městské dopravy i takové lidi, které dnes odstrašuje cena jízdenky.

„Platba kartou nám přivedla nové klienty, proto si myslím, že i tato novinka bude úspěšná. Současné tarify mnoho lidí odrazují, ale ve chvíli, kdy si budou moci koupit jízdné jen na dvě zastávky, můžeme takové oslovit,“ myslí si Wejnar.

Ostrý provoz do tří let

Systém je zatím zkoušen v libereckých autobusech na vybraném vzorku testovacích uživatelů. Do ostrého provozu se má dostat do tří let. „Ještě je třeba dořešit možnosti placení a doplnit systém například o nějakou aplikaci, kde by lidé měli přehled o tom, kolik peněz projeli. Odhaduji, že v roce 2020 by mohl fungovat,“ doplňuje Jiří Janšta.

Na projektu kromě vývojové firmy Abirail spolupracuje ještě několik dalších, vše zaštiťuje Ekonomickosprávní fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Projekt je financován z více než milionové zakázky vypsané státní Technologickou agenturou ČR. Očekává se, že časem se novinka rozšíří napříč republikou mezi všechny dopravce, kteří chtějí podchytit cestující na krátké trasy.

„Ministerstvo dokonce požadovalo, abychom tam zahrnuli lodní dopravu, takže check in/check out budou využívat třeba i lidé plavící se po brněnské přehradě. Jediný druh dopravy, kde náš systém nejde využít, je letecká,“ vysvětluje Janšta.

Dopravní podnik dnes umožňuje lidem nákup jízdného šesti způsoby. Kromě papírových jízdenek a platby u řidiče je možné koupit si SMS jízdenku, zaplatit kontaktní kartou nebo bezkontaktní kartou. Všeobecně nejoblíbenější jsou pak předplacené kupony Opuskarty, na které cestuje nejvíc lidí. Nákup jízdenky pomocí bluetooth v telefonu by byl sedmým způsobem.