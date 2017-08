Podnikatel známý z Rathovy kauzy chce zbourat kultovní turistickou chatu

„Kdyby chata shořela, tak ani nepípnu, kdyby tam byla ruina, ani nepípnu - proti moderní architektuře nejsem. Ale bourat krásnou starou chatu kvůli novostavbě na místě jako je Smědava?“ rozohnil se lokální patriot Ivan Rous.

Starosta Bílého Potoka Vladimír Hanzl pronesl, že nemá z celé věci a jednání investora dobrý pocit. Smědava patří právě do katastru této obce.

„Zatím proběhlo jedno setkání architekta se zastupiteli, majitel objektu se ani neobtěžoval přijet. Dobrý pocit z toho zatím nemám, v tuto chvíli to na mě působí dost nepřipraveně, spousta věcí je tam nezodpovězená. Dávali jsme jim staré fotografie Smědavy, aby aspoň štít připomínal starou chatu, ale to nechtějí,“ posteskl si Hanzl.

Starosta sousedních Hejnic Jaroslav Demčák zmínil, že současný stav horské chaty není ideální a budova potřebuje rekonstrukci. Ze zveřejněné vizualizace ale též není příliš nadšen.

„Říkám to ale jako laik a nearchitekt, není to názor obce, jelikož nám nepřísluší o tom rozhodovat. Mně osobně se ten chystaný vzhled nelíbí. Nelíbí se mi vikíře na střechách, to tam podle mě nepatří. Líbilo by se mi, kdyby to šlo cestou Prezidentské chaty, kterou před časem krásně nechal zrenovovat podnikatel Dalibor Dědek. O Smědavě ale ať rozhodnou jiní,“ zhodnotil návrh Demčák.

Chatu na Smědavě vlastní Jindřich Řehák. Ten má kromě Smědavy i hotel Antonie ve Frýdlantě a hotel Montania u přehrady Souš. Na Antonii získal Řehák třetí nejvyšší dotaci z evropské unie na soukromý hotel v Česku. Montanii zase koupil v roce 2008 jako údajně jediný zájemce v aukci, kterou pořádalo ministerstvo vnitra, tehdy vedené Ivanem Langerem.

Majitel Smědavy je známý z kauzy Davida Ratha

Majitel Smědavy je známý také z úplatkářské kauzy Davida Ratha. Od soudu odešel s nepravomocným trestem 5,5 let nepodmíněně a pokutou milion korun. MF DNES se pokoušela Řeháka kontaktovat, ale jeho mobilní telefon byl nedostupný.

Jedno z rozhodujících slov ohledně budoucnosti chaty na Smědavě bude mít Správa CHKO Jizerské hory. Její vedoucí Jiří Hušek sdělil, že stanovisko organizace zatím není zformulované

„Vnímáme to však jak záměr, který je relativně závažný z hlediska vlivu na tamní krajinné prostředí. Budeme to na začátku září projednávat v naší poradní skupině, kde budou zastoupeni i externí odborníci a architekti. Pak vyslovíme názor, se kterým budeme dále pracovat,“ uvedl Hušek. „Je třeba ale podotknout, že hodnota stávající chaty rozhodně není taková, aby nemohla být nahrazena něčím jiným,“ dodal vedoucí.