Pokračování cyklostezky podél Jizery má naději, mohla by vést lesem

„Hledání trasy pro Greenway Jizera mezi Líšným a Železným Brodem se letos posunulo,“ řekl Aleš Hozdecký, předseda Sdružení Český ráj, které stálo za výstavbou první části cyklostezky Greenway Jizera z Turnova - Dolánek do Malé Skály a Líšného.

Cyklostezka pouze po levém břehu

„Lesy a město Železný Brod a obec Líšný nyní hledají nejlepší variantu, kudy by Greenway Jizera vedla,“ dodal Hozdecký. Úsek cyklostezky mezi Líšným a Železným Brodem by měřil zhruba čtyři kilometry. Železnobrodský starosta František Lufinka potvrdil Hozdeckého slova, že plány na cyklostezku mezi Líšným a Železným Brodem nabraly jasnější obrysy.

„S Povodím Labe jsme se dohodli, že by cyklostezka mohla vést pouze po levém břehu Jizery, a nemuseli bychom stavět drahou lávku na pravý břeh,“ uvedl Lufinka. „My bychom dotáhli cyklostezku k jezu před Líšný, kde by na ni navázala nová lesní cesta. Po ní by cyklisté pokračovali do Líšného.“

Cyklisté už využívají v Libereckém kraji řadu lesních cest, kudy jezdí nákladní auta pro vytěžené dřevo. „Jedna taková přibyla nedávno na Českolipsku. Dostala jméno cyklostezka svaté Zdislavy,“ upozornil Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů České republiky.

„Na schůzce se starosty Železného Brodu a Líšného jsme se domluvili, že prověříme varianty, jak dostat cyklisty ze Železného Brodu do Líšného jinudy než po frekventované hlavní silnici na Prahu. Pokud by cesta do Líšného procházela po lesních pozemcích a sloužila by k našemu hospodaření, hledali bychom způsoby, jak na její výstavbu získat peníze.“

Cyklostezka oživila území

Navzdory pokroku na území mezi Líšným a Železným Brodem je stále jednodušší pokračování Greenway Jizera na trase od Dolánek do Svijan. Cyklostezka tam nemusí procházet pouze vedle Jizery jako mezi Železným Brodem a Líšným, což dává projektantům příležitost, aby se vyhnuli místům, kde hrozí komplikace. Jediný dokončený úsek cyklostezky Greenway Jizera mezi Dolánkami a Líšným je dlouhý necelých deset kilometrů.

„Cyklostezka ohromně oživila území, kudy prochází. Rozvinuly se tam služby pro turisty,“ upozornil Hozdecký. „Stejný účinek by měla i v Železném Brodě a okolí a v oblasti od Turnova po Svijany.“

Na úsek mezi Turnovem a Svijany již vzniká projekt. Hotový bude pravděpodobně ještě letos. Do konce roku by mohli odborníci na cyklistickou dopravu vymyslet trasu ze Svijan do Mnichova Hradiště.

„Z území kolem Jizery bychom rádi vytvořili bezmotorový koridor nejen pro cyklisty, ale také pro pěší turisty a vodáky,“ podotkl Hozdecký.

„Sdružení Český ráj pomůže jako koordinátor s přípravou plánů na další úseky Greenway Jizera. Pokud se ale týká jejich výstavby, největší roli v ní musí sehrát Liberecký a Středočeský kraj a také města a obce, kolem nichž řeka protéká.“

Katalog ukáže, kde se ubytovat a najíst

Sdružení Český ráj se stará stezce Greenway Jizera o reklamu. Na začátku letních prázdnin vydalo letáky v češtině a angličtině. Představují celou trasu od pramene řeky v Jizerských horách až po soutok s Labem. „Letáky jsou určené všem, kdo se chtějí vydat na kole celým koridorem Jizery a odhalovat krásy Jizerských hor, západních Krkonoš, Českého ráje a Polabí,“ konstatoval Hozdecký.

„Ne všude jsou vybudované cyklostezky, přesto nabízí koridor řeky cyklistům zajímavé zážitky. Leták jim pomůže při plánování cesty.“

Na podzim chystá Sdružení Český ráj vydání nového katalogu ke Greenway Jizera. Údolí Jizery ukáže jako jako atraktivní oblast pro dovolenou.

„Z katalogu se lidé dozvědí, kde se ubytovat a dobře se najíst, kde najdou zajímavá muzea nebo historické památky,“ vysvětlil Hozdecký. „Letní leták o Greenway Jizera nabízejí v Českém ráji informační centra a další naši partneři.“