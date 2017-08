Chci ve volbách 20 procent. I když mě lidi mají za blázna, říká Dědek

Proč právě Starostové?

Dlouho jsem se vzpíral myšlence něco takového udělat. Ale na druhou stranu jsem si říkal, že než by mě do politiky někdo dovlekl, radši budu tím, kdo si vybere. Udělal jsem si takovou svou selekci a vyšli mi Starostové, kde to na mě působí jak ve firmě – relativně rychle se rozhodují, fajn atmosféra, příjemné. Mluvím konkrétně o lidech, jakými jsou Martin Půta, Jan Farský, anebo Petr Gazdík. Ti na mě udělali nejpříjemnější dojem.

Tou firmou myslíte Jablotron, anebo hovoříte obecně?

Obecně. Jsou to lidi, kteří se z mála sami vypracovali a něčeho dosáhli. Na rozdíl od některých jiných jsem u nich vnímal, že politiku neberou jako vlastní kariéru, ale službu lidem.

Předtím o vás usilovalo ANO, Andreji Babišovi jste vyjádřil podporu, byť v poslední době už s jistými výhradami...

Ono výhrady je možné mít ke každému, ne nadarmo se říká, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Faktem je, že v ANO už jednu výraznou, dominantní osobnost v podobě pana Babiše mají. Mám to už vyzkoušené z firmy – pokud je někdo rozený sólista, pak se s ním strašně těžko spolupracuje. Což ale nevylučuje, že může na druhou stranu být velmi užitečný.

Stran vašeho aktuálního politického angažmá – vyjádřil jste se v tom smyslu, že hledáte slušné lidi. Vidíte někoho takového v našem regionu?

Takových je spousta. Třeba v byznysu v Mitonu, v Atree, dále v neziskových organizacích, ve školství a tak dále.

Mohl byste zmínit nějaké konkrétní jméno?

Třeba Milan Zemánek z Mitonu. To je člověk, který má nadhled a snaží se vytvářet nějaké hodnoty.

Vy jste každopádně rozhodnut Starosty nejen podpořit, ale zároveň i kandidovat.

Moje mise ale není v tom, že bych se chtěl dostat do politiky a zvýšit počet hlasů pro Starosty. Já chci vytvořit, nebo lépe řečeno rozšířit, nezávislou platformu a zlomit u lidí odpor ke vstupu do politiky. Pokud chceme, aby v ní byli slušní lidé, nesmí mít politika nálepku toho, že vstoupit do ní je jako skočit do žumpy. Shodou okolností jsem onehdy jel taxíkem a řidič povídá – mě jako taxikáře lidi považují za zloděje. Tak to je ale špatně. A ani politici nejsou jen mizerové a lumpové. Proto říkám: jestli jste slušní, pojďte, ozvěte se Dědkovi, a můžeme se pokusit ty neslušné z parlamentu vytlačit.

Kéž by to bylo tak snadné...

Nebude to snadné, iluze si nedělám. Ale na druhou stranu bych to neviděl tak dramaticky.

Jaký máte názor na lídra Starostů Jana Farského?

Já před ním smekám. On někde v sedmadvaceti šel starostovat do Semil, dneska je v parlamentu a jen za první volební období, kdy se v podstatě rozkoukával, prosadil zákon o registru smluv. To je dílo jako řemen.

Znáte nějaké další představitele Starostů? A když už je podporujete, víte, kdo je například starosta Bedřichova, kde máte chalupu?

Toho současného, Petra Holuba, už jsem poznal. V regionech k sobě mají lidi blíž, voliči mají větší šanci se s kandidáty blíž seznámit. Ony parlamentní volby jsou obecně problematické v tom, že volíte na základě dojmu, který vám do hlavy implementuje někdo jiný. Já říkám – pojďme volby udělat jinak. Dneska fungují sociální sítě a na každého je přímo vidět, lze zjistit, jak komunikuje, k internetu se dostane každá babička. To je pak přece blbost vést kampaň přes nějaké billboardy.

Nevadí vám, že čelný představitel Starostů a jejich jediný hejtman v republice, Martin Půta, čelí v současné době trestnímu stíhání? A co si vůbec o jeho případu myslíte?

Myslím, že je to na něj účelově připravené. Znám ho delší dobu a podle mě patří ke kladným hrdinům.

Pokud se do politiky dostanete, neutrpí tím váš byznys v Jablonci? Jste popřípadě připraven z Jablotronu odejít?

Já už v podstatě Jablotron neřídím několik let. Z převážné většiny obchodujeme se zahraničím a v cizině jim je jedno, co se děje v České republice. A hlavně – jestli tu bude nějaký Dědek a bude nahlas říkat, že jsme zbabělí mizerové a že máme brát migranty, tak si myslím, že to může reputaci Česka v zahraničí jen zvýšit.

V areálu bývalé jablonecké Bižuterie máte v plánu vybudovat technické lyceum. Pokud vstoupíte do politiky, bude projekt pokračovat?

Ano, všechny vize pokračují dál. Tohle je takový běh na dlouhou trať.

Vy sám se ostatně netajíte názorem, že společnost by měla změnit školský systém. Co by se mělo změnit v Libereckém kraji?

V první řadě by se měly přebrat školy, aby jich tu nebyl přehršel. Nejsem také zastáncem toho, aby se všichni žáci spojovali do velkých tříd. Spíš bych preferoval, aby tady byla víceletá gymnázia, aby měly možnost uspět děti, které mají našlápnuto na vyšší mety. Dále by se měly dát větší pravomoce ředitelům škol. Výborně se takhle posunula kupředu liberecká elektroprůmyslovka, protože ředitel se nebál a místo toho, aby se chodil zřizovatele školy ptát, tak mu své kroky oznamoval. Tomu je potřeba dát prostor. Nedělejme z ředitelů hlupáky, kteří nemají žádné pravomoce. Naopak, musejí mít možnost se rozhodovat. Nemůžeme z nich dělat jen úředníky dobré leda na vyplňování tabulek. A další věc jsou rodiče.

Jak to myslíte?

Tak, že si leckdo myslí, že vzdělávání jeho dítěte je starostí školy. Takový člověk by se měl rychle probudit. Děti jsou nevychované a dneska už pomalu učitel nesmí svému žákovi ani nic říct. Kam jsme se to dostali? Přál bych každému vidět, jak se ve školách chovají asijské děti. To je úplně jiná liga, mají disciplínu a zlobit si nedovolí. Naši rodiče svoje děti rozmazlují a pasovali se akorát tak do role taxikářů. Krucipísek, to nemůže dvanáctileté dítě jet někam samo autobusem?

Zpátky ke Starostům. Proč myslíte, že v minulosti měli právě v Libereckém kraji takový úspěch?

Protože mají osobnosti a na nich záleží. Nejsou navíc klasickou partají, což je jen takový přízrak, který už je dávno přežitý. Demokracie v té podobě, nastavené z dřívějška, už dávno nefunguje. Díky komunikačním technologiím je, jak už jsem říkal, na jednotlivé osobnosti přímo vidět.

Lídr Farský odhaduje potenciál Starostů ve volbách na zisk deseti procent. Jak to vidíte vy?

Kladu si cíl dvacet procent, i když si budou lidi říkat, že jsem blázen. My se do toho totiž obouváme naplno.

Pokud se dostanete do parlamentu, nebude to pro vás příliš krušné? Jste milovník sportu a pohybu a najednou byste měl víceméně jen sedět v lavici.

Já tam budu sedět jen ve chvílích, kdy to bude nutné. Nerad bych tam poslouchal rozpravy o krávovinách, které vymýšlejí lidé nevalné inteligence.

Jak bude tedy vypadat vaše práce mezi poslanci?

Všem našim kandidátům, kteří půjdou do platformy nezávislých, chci připravit dobré zázemí. Budeme mít odborníky na právo, na ekonomiku a díky nim nebude nutné pročítat stohy nesmyslů. To je přece nesmysl, aby to ve sněmovně amatéři lepili jak vlaštovčí hnízdo.

Ohlášení vaší podpory Starostů je významná zpráva a na sociálních sítích leckdo píše – se slušným panem Dědkem je konec, dá se na politiku a za chvíli bude jako oni. Co byste takovým lidem vzkázal?

Ať přestanou remcat a radši zapřemýšlí a zapojí se taky.