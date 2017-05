Další uzavírka potrápí řidiče v Liberci, most nad městem čeká modernizace

„Dopravní omezení bude probíhat ve dvou etapách, a to od začátku června do konce listopadu letošního roku,“ informovala Markéta Dědková, mluvčí krajského úřadu.

Během šesti měsíců dělníci odstraní havarijní stavu mostu a rozšíří silnici ještě o třetí jízdní pruh, aby byla doprava bezpečnější a plynulejší. Jízdní pás ve směru na Děčín tak bude stažený do protisměru. Sjezd do Košické ulice bude zatím otevřen.

Denně až 47 tisíc aut

„Podle výsledků celostátního sčítání dopravy je tento úsek státní silnice I/35 nejvíce zatíženým na území Libereckého kraje. Denně v obou směrech projede asi 47 tisíc vozidel,“ upozornil vedoucí odboru dopravy Jan Čáp.

„Víme, že pro řidiče bude jízda po Liberci komplikovanější, ale tuto část průtahu městem je skutečně nutné opravit a na prvním místě musí být bezpečnost všech účastníků silničního provozu,“ dodává Čáp.

První etapa uzavírky je naplánovaná od 1. června do 30. listopadu, kdy bude uzavřen jízdní pás silnice I/35, včetně nájezdu ze silnice I/14 od Kunratic. V termínu od 1. října do 30. listopadu pak neprojedou řidiči po sjezdu ze silnice I/35 ze směru od Turnova do Košické ulice v Liberci.

Objízdné trasy povedou ulicemi Doubská a Čechova, přičemž v případě uzavření Čechovy ulice se bude jezdit ulicí Nákladní. Ve druhé etapě budou motoristé uzavírku objíždět po silnici I/14 do Vratislavic nad Nisou a dále ulicemi Tanvaldská a Jablonecká.