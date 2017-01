Hasiči vzpomínají na kolegu, jenž zemřel před 10 lety při orkánu Kyrill

6:40 , aktualizováno 6:40

Je to přesně na den deset let, co českolipský hasič a nastávající otec Dušan Lipovský zahynul ve službě. Odklízel tehdy ve Slunečné na Českolipsku popadané stromy, které vyvrátila vichřice. Zatímco jeho dva kolegové stačili uskočit před dalším padajícím kmenem, sedmatřicetiletý muž už takové štěstí neměl.