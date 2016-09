Požehnání i minuta ticha. Protržená přehrada před sto lety zabíjela

„Požehnej tento památník obětem, ochraňuj ho před vandaly, a ochraňuj i poutníky, kteří k němu zamíří.“ Vojenský kaplan libereckých chemiků Petr Šabaka posvětil dnes vodou z Bílé Desné pomník tragédie, k níž došlo přesně před sto lety, kdy se protrhla přehrada.

Spolu s farářem starokatolické církve v Jablonci Karlem Koláčkem pak před zraky desítek turistů pokropili kus původní hráze obtočený pásy se jmény obětí. „Pomník je ta nejdůležitější vzpomínka na tuto událost. Lidé se pokusili zkrotit vodní živel, ale následky jejich chyb byly tragické,“ pronesl kaplan.

Přesně v půl čtvrté odpoledne se pak u Protrženky rozhostila minuta ticha. Ve stejnou dobu, 18. září se totiž v roce 1916 protrhla hráz a voda se valila do Desné. Narozdíl od sobotního zamračeného a deštivého dne bylo prý tehdy slunečno. To ale nijak nezmírnilo spoušť, kterou po sobě živel zanechal.

Voda ničila vše, co ji stálo v cestě. 380 lidí přišlo o dům i veškerý majetek, 67 o život. Patřily k nim i děti, třeba Hugo Schimunek, kterému byly tehdy tři roky, anebo šestiletá Marie a třináctiletá Alice Oufke. I jejich jména najde poutník na pomníku. Jen devět obětí tam žádné nemá. Jejich totožnost totiž zůstala neznámá.

Ještě před třemi lety bylo přitom místo tragédie zarostlé a málokdo dokázal rozpoznat, kde přehrada stála a kde se její hráz protrhla. Mohl za to hustý les, který se rozhodli zástupci Lesů ČR vykácet.

„Tím, že to místo bylo skryté, mělo své určité kouzlo, takové tajemno a kdo chtěl, ten si to tu našel. Ale líbí se mi i tahle úprava, mám to tu moc ráda a často sem chodíme,“ zmínila Renata Dudová z osady Jizerka. Patřila mezi tisíce lidí, které přilákala dnešní pietní akce ke sto letům, jež od tragédie uplynuly.

Za to, že se podařilo místo neštěstí více přiblížit veřejnosti a přilákat k němu turisty, je rád i starosta Albrechtic Jaroslav Zeman. „Teď už můžeme v klidu umřít, když se nám to tu podařilo vybudovat,“ prohlásil s nadsázkou.

A nejen on má být na co pyšný. Přes Bílou Desnou vede dnes nový most z bytelných trámů. Povodí Labe nechalo vyzdít kameny kus hráze, aby turisté získali představu o její podobě před protržením. Tam, kde stávala Krömerova bouda, která vyhořela, najdou turisté novou turistickou útulnu s občerstvením. Kolem hráze pak přinášejí instalované panely informace o Protržené přehradě i o tom, jaké příčiny za katastrofou stály. Opravou prošla i šoupátková věž.

Přehrada Desná byla zkoulaudována 18. listopadu 1915 Karlem Podhájským. O necelý rok později se hráz protrhla. Vyšetřování probíhalo více než tři roky, po tragédii se zastřelil Podhajský, stavitelé byli souzeni. Proces se táhl 17 let, podmínečné tresty jim prominul v roce 1929 Tomáš Garrigue Masaryk.