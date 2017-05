Děti z Libereckého kraje ve škole nehladoví, obědy jim platí nadace i kraj

Namísto oběda si jdou sednout do šatny a čekají, než jejich spolužáci zaženou hlad. A není to proto, že ony samy ho nemají. Jen si jejich rodiče školní oběd nemohou dovolit. Pět set korun měsíčně, které obvykle školní jídelna požaduje, je totiž nad jejich finanční možnosti.

„Pamatuji si případ dívenky v první třídě, kterou každý den, před obědem, její maminka vyzvedávala ze školy. Pokaždé si vymyslela jiný příběh pro to, proč nemůže dcera jíst ve školní jídelně. Nedokázala jí přiznat, že na oběd prostě nemá peníze,“ sdělila Jana Skopová, manažerka charitativních projektů společnosti Women for Women. Nadace, kterou založila a řídí Ivana Tykač, už několik let organizuje projekt Obědy pro děti.

Peníze jdou přímo škole

Jednou ze škol zapojených do projektu je i Základní škola Česká ve Vesci. „S nadací spolupracujeme a jsme s ní spokojeni,“ uvedla ředitelka Šárka Klímová. Kolik dětí díky tomu nemusí hladovět, ale říci nechtěla.

Nicméně právě ředitelé nebo třídní učitelé mají podle Skopové největší přehled o situaci žáků ve škole. „Škola vytipuje děti, které naši pomoc potřebují, zajistí si souhlas rodiče i svého zřizovatele a pak nám pošle žádost. Peníze pak posíláme přímo škole, nikoli rodičům. Máme tak jistotu zpětné vazby i toho, že peníze opravdu poslouží dětem na obědy,“ upozornila manažerka.

Organizace Women for Women ale není jediná, která s placením obědů pomáhá. Už potřetí se připojí k projektu potravinové pomoci dětem ze sociálně slabších rodin i Liberecký kraj. Ten je zaměřen na děti a žáky ve věku od tří do patnácti let. Narozdíl od nadace, která pojímá příspěvek jako dar, je podmínkou účasti v projektu, že rodina se nejméně tři měsíce po sobě nacházela v hmotné nouzi. Má tudíž nárok na příspěvek na živobytí.

„Opět vyzveme všechny potenciální partnerské školy a školská zařízení, aby se do projektu zapojily. Ten zájem z jejich strany rok od roku roste,“ zmínil Petr Tulpa (Starostové), náměstek hejtmana.

Kraj platí obědy šesti stovkám dětí

Zatímco v prvním roce projektu platil kraj obědy 370 dětem z 23 škol, letos už díky penězům z evropských fondů chodí na obědy 600 dětí ze sociálně slabých rodin.

„Momentálně sbíráme podklady ze škol, termín pro podání žádosti je do konce května. Zatím máme přihlášeno dvaatřicet škol a částka, kterou na obědy díky projektu kraj přispěl, je zhruba čtyři miliony korun,“ prohlásila Markéta Dědková, mluvčí kraje.

Podle odborníků může mít absence školního oběda vliv nejen na zdravotní stav dětí, ale i na jejich psychický a sociální vývoj. V jídelnách se totiž posilují kamarádské vztahy a děti, které do nich nechodí, si mohou připadat vyloučené a cítit se hloupě.

„I pro samotné rodiče je tato situace nepříjemná. Vzpomínám si na chlapečka, vyrůstal jen s dědečkem a tatínkem. Ten měl bohužel úraz, kvůli kterému nemohl pracovat. O chlapce se starali vzorně, na obědy ale peníze neměli. A protože se styděli říci o pomoc, tak jsme se nakonec domluvili s ředitelem školy, že mu ty obědy začneme platit, a až poté k tomu přemluvíme i tatínka,“ vysvětlila Skopová.

Společnost Women for Women podporuje 355 dětí z 45 škol v Libereckém kraji. Podpořila je částkou téměř milion a půl korun.