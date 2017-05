Laserové řezačky děti zaujmou, věří iQlandia. Chystá moderní centrum

Pod vedením lektorů si vyzkouší celý výrobní proces a nejmodernější technologie, s nimiž se ve školách nedostanou do styku. A především na konci práce nejen uvidí, ale také si odnesou domů výsledek své práce.

„Počítáme s několikahodinovými bloky pro školy, ale i kratšími pro rodiny s dětmi. Dítě si pak třeba s tatínkem navrhne dřevěného motýlka k obleku, pošle data do laserové řezačky a odejde s hotovým výrobkem,“ nastínil náplň centra Petr Desenský, zástupce ředitele iQlandie.

Laserové řezačky i 3D tiskárny

Vybavení dvoupodlažního technologického centra má být špičkové. Počítá se s 3D tiskárnami, laserovými řezačkami, automatickými plotry, 3D skenery, ale i s robotickými stavebnicemi. Součástí má být i „dílna“ internetu věcí (pojem souvisí s nástupem takzvané Čtvrté průmyslové revoluce. Ta počítá s chytrými továrnami i domácnostmi).

S Technologickým centrem se počítalo už při přípravě stavby iQlandie v roce 2009, tehdy ale na stavbu nezbyly peníze. Myšlenka se ale zároveň během tříletého provozu science centra zpřesnila. iQlandia dnes zná nedostatky škol a už dnes například pomáhá učitelům vylepšovat učební pomůcky a učit moderněji.

Také spolupracuje s firmami a ví, jak zoufale podniky shánějí šikovné lidi, a v čem spílají školám. Díky tomu také ví, jaké budou v brzké budoucnosti požadavky zaměstnavatelů na absolventy, na které klasická dílenská výuka nestačí.

„Firmy už opouštějí klasické výkresy, nahrazují je 3D daty. Právě s těmi bychom pracovali. Je to budoucnost,“ uvedl Petr Desenský. Centrum chce propojit řadu oborů. A rozvíjet i klasickou manuální zručnost, která se u dětí stále zhoršuje.

„Při šestihodinovém bloku by děti byly v několika skupinách. Třeba by si navrhly nákupní tašku, vystřihly ji, obšily. Design či logo tašky by si vymodelovaly v počítači. Na počítačem řízeném řezacím plotru by si pak nechaly ozdobu vyříznout z fólie. A na termolisu by si nastavily parametry a napekly logo.“

Technologické centrum za 35 milionů

Včetně vybavení by Technologické centrum mohlo vyjít na 35 milionů korun. IQlandia už zažádala o dotaci z operačního programu IROP. Z ministerstva pro místní rozvoj by mohlo přijít 20 milionů. Zbytek by centrum platilo ze svého.

„Máme veškeré zázemí, které by šlo propojit s novou budovou, údržbáře i lektory, což výrazně zlevní provoz. Reálné je, že bychom ročně mohli odbavit dvacet tisíc dětí v rámci školních skupin i rodičů s dětmi,“ je přesvědčen Desenský. Pokud dotace vyjde, centrum by mohlo fungovat už v roce 2019.

S obdobnou vizí dnes pracuje i město Liberec. Ve stejném programu žádá o dotaci na Liberecký Veřejný Technopark. Chce jej vybudovat na někdejším výstavišti. V pronajatém pavilonu G dnes sídlí Technické muzeum, do budoucna se má ale celý areál LVT zaplnit historickými tramvajemi, motorkami nebo vojenskou technikou. Ale počítá se i s otevřeným dílenským komplexem.

„Dílenská akademie bude jednak zajišťovat pro žáky základních škol dílenskou výuku, která dnes na školách chybí, ale také bude sloužit úřadu práce pro rekvalifikační kurzy i široké veřejnosti,“ řekl před časem náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela.