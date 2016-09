Divadlo uctí Havla a oslaví Helšuse. Na jeviště pozve i tlumočníky

Už pátého října, přesně v den, kdy se narodil bývalý prezident Václav Havel, který by letos oslavil osmdesátiny, si jej Malé divadlo připomene scénickým čtením jeho hry Motýl na anténě.

„Komedie napsaná v 60. letech původně pro televizi byla nakonec natočená až v 90. letech. Je to sice méně známá hra, ale zato velmi vtipná, absurdně laděná groteska, která nabízí velmi zajímavé herecké příležitosti,“ uvedl šéf činohry Šimon Dominik.

Kromě scénického čtení proběhne v Malém divadle i další speciální projekt. O den později, tedy 6. října, totiž naskočí na jeviště během reprízy hry Podivný případ se psem dva tlumočníci, kteří budou děj znakovat neslyšícím.

„Pokud to bude úspěšné, mohli bychom z toho vytvořit tradici a jednou do roka vybrat kus, který lze do znakové řeči tlumočit,“ prohlásil Dominik.

Nadcházející divadelní sezonu opepří divadlo premiérami třech her v Šaldově divadle, čtyři uvede na scénu Malého divadla. Hned tou první bude v 14. října Atomová kočička, kde se v roli režiséra představí Tomáš Dianiška. Jde přitom o jeho první hru, kterou napsal, ale dosud nezrealizoval.

„Trochu jsme ji upravili a kromě věcí, které k jeho hrám patří vždycky, jako je trochu nekorektního humoru, trochu sexu a vědy, dojde tentokrát i na liberecké reálie. Děj se totiž odehrává na harcovských kolejích, kde jsou hrdiny mladí studenti mechatroniky, kteří se díky stroji času dostanou do 17. listopadu roku 1989 a prožijí revoluci v Praze,“ přiblížil dramaturg hry Tomáš Syrovátka.

Byl by rád, pokud by se podařilo reprízu uvést i 17. listopadu. Navíc ve hře se objeví i postava bývalého prezidenta Václava Havla, kdy se v jedné komické situaci setkají studenti přímo s ním.

Goldflam pro liberecké divadlo

Druhou premiérou naplánovanou na 9. prosince je hra Arnošta Goldflama Achich..., kterou napsal přímo pro liberecké divadlo.

„Před dvěma lety jsme Arnošta vyzvali k napsání hry ještě s režisérem Ivanem Rajmontem. Jejím námětem měla být hilsneriáda a premiéra byla plánovaná na letošní jaro. Jenže loni na podzim zemřel Ivan a Arnošt ji zase ze zdravotních důvodů nemohl na jaře režírovat. Tak jsme počkali a uvádíme ji letos,“ popsal dramaturg Martin Urban.

Hra je o tom, jak se dnes cítí člověk, který je Židem v České republice a v celé její historii. Autor v ní použil velkou spoustu autobiografických prvků, vychází z rozhovorů se svým otcem, strýci, babičkou a děj postupně přechází od Hilsnerova odsouzení až po rok 1989.

Po novém roce se premiéry přesunou do Šaldova divadla. V únoru přijde na řadu Zamilovaný Shakespeare, divadelní adaptace na základě filmového scénáře Marka Normana a Toma Stopparda a stejný měsíc dá vyniknout i hereckému umění Václava Helšuse, který na jaře oslaví sedmdesátiny.

„Spolu s Petrem Paloušem jsme se domluvili, že zpracujeme Daria Fo a jeho krátká středověká mysteria pro herce klaunského typu, který divadlo vypráví a současně hraje. Jsou vynikající příležitostí pro vynikajícího herce, jakým bezpochyby Václav Helšus je. Je odkojený Ypsilonkou a improvizovaným divadlem a patří těm nejlepším,“ dodal Urban.

Diváky čekají v divadle i premiéra hry Válka od švédského dramatika Larse Noréna, Moliérův Don Juan či komedie Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic.