Dívka na kole k tetě nedorazila, od jejího zmizení uplynulo 20 let

Co se vlastně onoho osudného dne na silnici mezi Příšovicemi a Svijanským Újezdem stalo? Děvče sedlo na kolo a vydalo se z Příšovic ke své tetě do Újezdu. Konaly se zrovna pivní slavnosti, takže po silnici se pohybovaly stovky lidí. U křižovatky na Loukov se ještě pozdravila se svojí spolužačkou. K tetě do Újezdu už nedorazila,neobjevila se ani večer doma. Neukázala se už nikdy nikomu.

Dívka zůstává v pátrání

„Promlčecí doba v případě vraždy je 20 let, takže skutek by opravdu ve čtvrtek 13. června mohl být promlčen. Kdybychom však zjistili, že k vraždě došlo třeba až po deseti letech nebo že pachatel byl mezitím ve vězení, v cizině nebo se skrýval, tato doba se od 20 let odečítá a k promlčení by ještě nedošlo. Navíc 20 let nemá žádný vliv na pátrání, Ivana Košková je a bude dál v pátrání,“ ujišťuje krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Dnes by Ivaně bylo 34 let a možná by sama měla rodinu a děti. Důvod jejího zmizení zůstává tajemstvím, kriminalisté pracovali s verzí, že děvče někdo unesl a nebo zabil. Tělo pak ukryl.

Vyšetřování se provádělo z podezření na zvlášť závažný čin vraždy. Ivana byla bezproblémové dítě a k dobrovolnému útěku z domova neměla důvod. Její násilný odchod z tohoto světa se tak jeví dodnes nejpravděpodobnější.

„Jsme přesvědčení, že její zmizení má někdo na svědomí,“ připustil ve čtyři roky starém rozhovoru Milan Šifta, policejní inspektor liberecké kriminálky.

Touha najít pravdu kriminalisty neopouští ani dnes. „Pátrat se bude dál, dokud Ivanu nenajdeme,“ ubezpečuje Jan Třešňák, vrchní komisař odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Pohřeb rodiče odmítli

Ivanini rodiče sice mohou uspořádat pohřeb, bez důkazu, že jejich dcera skutečně zemřela, to však odmítli. Jejich naději, že se s dcerou ještě shledají, stále oživují parapsychologové. Jeden psychotronik v roce 2008 určil místo nedaleko Plzně, kde prý Ivana v jakési komunitě lidí žije. To se ale nepotvrdilo. V případu se hodně angažoval turnovský badatel a dobrodruh Petr Drbohlav.

„Nenašel jsem nikdy nic. Nezkoumal jsem jen poznatky psychotroniků. Před několika lety mě kontaktovaly dvě viktimoložky (viktimologie - nauka o obětech trestných činů, pozn. red.). I ony měly rozsáhlou představu o tom co se s Ivanou Koškovou stalo. I toto vynaložené úsilí přišlo nazmar,“ líčí Drbohlav.

Kriminalista: Šarlatáni maří vyšetřování

Angažmá psychotroniků neuvítali ani policisté. „Nic z poznatků badatelů, senzibilů a psychotroniků se v tomto případě nepotvrdilo. Ostatně v případech objasněných vražd a pohřešování vždy platilo, že jen klasické, standardní a léty celosvětově prověřené policejní metody práce mohou policii dovést k cíli. Naproti tomu informace od výše uvedených šarlatánů spíše maří vyšetřování zejména tím, že zahlcují vyšetřovatele z prstu vycucanými nesmysly a neobjektivními dohady,“ komentuje kriminalista Jan Třešňák.

O pátrání po Ivaně Koškové psala všechna česká média, badatel Petr Drbohlav poznatky publikuje na svých stránkách.

„Jedinou zajímavostí, i když patrně bezvýznamnou je, že o článek týkající se Ivanina zmizení dlouhodobě projevuje zájem návštěvník připojující se z německé IP adresy. Je trochu podezřelé, když někdo sleduje po několik roků vývoj určitého případu a není v něm nijak osobně zainteresován,“ zamýšlí se Drbohlav.

Případ Ivany Koškové tak nadále zůstává největším nevyřešeným případem a policejním pomníčkem v Libereckém kraji. „Věřím, že se pravdu dozvíme. Úlohu v tom sehraje ale pouhopouhá náhoda, z historie kriminálních kauz takové případy známe,“ uzavírá Drbohlav.