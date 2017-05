Divocí koně se mohou Ralskem prohánět už za rok, ušetřili by za sekání

Divocí koně už díky této společnosti spásají vegetaci u Milovic a Benátek nad Jizerou. Tamní chov je velmi úspěšný, rezervace poutá pozornost odborníků i veřejnosti z celého světa. Informovala o něm světová média jako New York Times nebo BBC.

„Myšlenka se nám moc líbí a chtěli bychom, aby se koně u meandrů pásli, věřím, že je to příští rok reálné. Koně u Milovic dokáží nejen spásat obtížnou vegetaci a tím se ušetří za sekání, ale byla by to i úžasná atrakce pro turisty. Vodáků na Ploučnici přibývá. Pokud by se podařilo vytvořit to, co v Milovicích, včetně vyhlídkových plošin, byla by to paráda,“ řekl starosta Ralska Miloš Tita, který spolu s krajským radním pro životní prostředí Löffelmannem rezervaci Exmoorských pony navštívil.

Už běží přípravná fáze

„Myslím, že nic nebrání tomu, aby se s Českou krajinou pracovalo na dalších krocích. Je to například otázka vymezení pozemků. Přípravná fáze, aby mohla společnost žádat o dotaci, běží,“ zmínil Jiří Löffelmann, krajský radní zodpovědný za řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

„Velmi nás těší, že projekt, který jsme před dvěma lety rozjeli, považují za perspektivní i zástupci samospráv z dalších regionů,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina.

Koně v Milovicích dokázali podle Dostála už po dvou letech spást nejagresivnější traviny a krajinu otevřeli kvetoucím bylinám. Na nich žije řada druhů ohrožených motýlů.

První zmínka o těchto koních je z 11. století z Anglie. Dodnes ve Velké Británii žijí ve volné přírodě.