Pižmoně má v Liberci vystřídat poslední divoký kůň, v přírodě vyhubený

Impulsem pro výměnu zvířat byl fakt, že zoo nemohla sehnat žádné nové pižmoně. „Tahle zvířata prostě v zahradách nejsou. Dokonce jsme jednu chvíli uvažovali i o tom, že je odchytíme přímo ve volné přírodě v Grónsku.

Ale to nevyšlo. A protože jsou velmi sociální, je nesmysl chovat jen jednoho samce, který nám tu zůstal. Sice jsme k němu dostali nedávno i samici, ale jejich soužití stejně moc nefunguje,“ uvedl Luboš Melichar, hlavní zoolog liberecké zahrady důvod, proč se rozhodli dát pižmoně pryč.

„Přemýšleli jsme, pro koho jiného by mohl výběh posloužit a nakonec se do užšího výběru dostali zubři a koně Převalského. A zvítězili koně,“ zmínil zoolog.

Do Liberce by mohla ze začátku přijít čtyři zvířata. Jeden hřebec a tři klisny. V plemenné knize je dnes uvedeno dva tisíce těchto zvířat, některá ale patří do linie ovlivněné mongolským koníkem. Ta chová například pražská zoo.

Zahrada musí upravit výběh

Liberecká by chtěla začít s chovem koně, který patří do takzvané čisté linie, prosté vlivu mongolského koníka. Těch by mělo být na světě posledních sto kusů. Kobyly mají přislíbené z norimberské zoo, sehnat hřebce bude trochu těžší.

„Chtěli jsme ho dovézt z Ameriky, ale ani tam hřebci nejsou. Možná ho nakonec získáme z Ukrajiny, ještě to však není jisté,“ podotkl Melichar.

Aby ale mohla zvířata v Liberci najít nový domov, musí zahrada upravit výběh po pižmoních. Spojit ho chce se sousedními expozicemi. Na úpravu padne několik set tisíc korun.

„Úplně hotové to chceme mít do jara, ale je možné, že to stihneme už na podzim. Použijeme na to investiční peníze, které nám letos poskytlo město. Dalo nám celkem jeden a půl milionu korun,“ prozradil ředitel liberecké zoo David Nejedlo.