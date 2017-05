Do voleb už s Komárkem nepočítají. Napíšu knihu o Zemanovi, říká poslanec

Za Liberecký kraj, za nějž v roce 2013 křeslo získal, už kandidovat znovu nebude, vystřídal jej pekař Jiří Bláha. A v Praze, v níž žije, s ním zatím také nepočítají.

„V tom návrhu předschválené krajské kandidátky pan Komárek zatím není. Ale finální termín je do 30. června, takže ještě se tam může jeho jméno objevit,“ sdělil Martin Haushalter, krajský manažer hnutí ANO v Praze.

Sám Komárek ale ve středu potvrdil, že už se rozhodl znovu nekandidovat. Důvody jsou údajně dva.

Kniha o Zemanovi i životě poslanců

„Za prvé jsem si vymyslel několik zajímavých projektů, kterým se chci věnovat, navíc ještě píšu dvě knížky. Jednu o Miloši Zemanovi, druhou o životě poslanců. A ten druhý důvod je, že jsem z té sněmovny pořád stejně otrávený jako ten první den, kdy jsem do ní usedl. Absolutně nejsem schopný si na to pokrytectví zvyknout,“ vysvětlil politik.

S hnutím ANO se prý nerozchází ve zlém. Podle něj přináší stále do politiky vyšší kvalitu a přivedlo i řadu profesionálů s bohatou praxí.

„Na druhou stranu mě někteří lidé zklamali, například liberecký primátor, kterému jsem od začátku pomáhal, a který mě pak jako první podrazil,“ dodal Komárek.

Původně byl členem liberecké organizace hnutí ANO, za níž kandidoval do komunálních voleb také primátor Tibor Batthyány. Ten se proti Komárkovu tvrzení ohradil.

„Nemůžu se k tomu vyjadřovat, protože vůbec nevím, co tím myslí. Naopak on byl člověk, který v době, kdy potřeboval jít nahoru, bral peníze, když ostatní to dělali zadarmo. My jsme ho dotáhli do celostátního předsednictva, my jsme ho nominovali. Vůbec nechápu, v čem jsme ho podrazili,“ okomentoval situaci Batthyány.

Komárek krátce před zrušením libereckou buňku loni v prosinci opustil a přestoupil do Prahy 5. Svůj krok odůvodnil tím, že v liberecké organizaci panovala hrozná atmosféra, v níž se nedalo pracovat.

Do Liberce poslal Komárka coby známou tvář před čtyřmi lety šéf hnutí Ano Andrej Babiš. K němu zatím zůstává politik stále loajální. „Je to vynikající manažer, dobrý vůdce strany,“ dodal Komárek.