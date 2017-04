Dobýt letiště a udržet ho. Čeští vojáci cvičili s americkými v Ralsku

Čeští výsadkáři se frenetickou palbou ze samopalu a lehkého kulometu snaží uhájit dobytý perimetr na letišti Hradčany v Ralsku. Podařilo se jim ho vyrvat z rukou nepřátel, kromě ranveje obsadili i okolní body a čekají na posily.

Nad hlavami jim duní v nízkých průletech ve výšce asi 150 metrů lehké bitevníky L-159. O několik set metrů dál střeží plochu dobytého letiště američtí výsadkáři. Na zemi jich je na dvě stě a nepozorný chodec o ně může doslova zakopnout.

Američané vzlétli v Itálii

U letiště je v pátek zamaskováno celkem tři sta parašutistů. Jsou součástí společného americko-českého cvičení Saber Junction 2017. To má vypilovat společné nasazení českých a amerických výsadkářů při aliančních operacích. „Cvičení je unikátní co do rozsahu společné výsadkové operace kombinované i s přistávacími výsadky,“ přiblížil Jan Šulc z Generálního štábu Armády České republiky.

Velení 43. výsadkového praporu z Chrudimi je improvizovaně v polorozbořené budově, kterou vojáci na začátku cvičení osvobodili od nepřátel. Výsadkáři přistávali v několika vlnách - Američané startovali z letiště v italském Avianu, čeští parašutisté odstartovali z letiště Kbely. Vyskakovali z transportních letadel CASA C-295.

Při čtvrtečním seskoku měli na sobě vybavení o váze i více než 50 kilogramů. Dobývání strategických bodů trvalo zhruba do čtvrteční půlnoci. To vše bez podpory vozidel. „To je typické pro výsadkové operace, vše si musíme oběhat sami,“ přiblížil major Ivo Zelinka, zástupce velitele 43. výsadkového praporu z Chrudimi.

Ozbrojené výsadkáře zakrývají barvy

Obličeje po zuby ozbrojených výsadkářů zakrývají maskovací barvy nebo zelené kukly. Stovku porůznu rozmístěných českých vojáků řídí osm výsadkářů za spartánských podmínek letištní ruiny. K dispozici mají mapy, ale i nejmodernější komunikační techniku. Tu mají v utajené místnosti, kam mají novináři vstup zapovězen.

„Jsme schopní získávat informace a na poměrně velkou vzdálenost snímky nebo videa posílat. V reálném čase je dokážeme mezi jednotkami sdílet. Pokud se tedy něco děje třeba v rohu letiště, velitel na místě mi to dokáže dát na vědomí. Naše rozkazy jsou potom adekvátní situaci,“ popsal velitel. „Tato schopnost našeho výsadkového praporu je unikátní v rámci pozemních sil armády České republiky. Co mají kluci na displejích notebooků ale nemůžete vidět,“ říká velitel rezolutně.

Američané mimo jiné kontrolují nedaleko ranveje vzdušný prostor a vyhodnocují počasí. „Cennou lekci, kterou si ze cvičení odneseme, je používání různých typů letounů za obtížného počasí,“ přiblížil velitel 2. praporu 173. výsadkové brigády podplukovník Michael Kloepper.

Nad letištěm hřměly letouny

V pátek už běžela poslední část operace, jejím cílem bylo dostat na letiště bezpečně techniku z dopravních letounů. Nad letištěm proto hřměly dva letouny L-159 s dvacetimilimetrovým kanonem a likvidovaly fiktivní pozice nepřátel, aby ochránily přistávající letadla.

Další společné cvičení by se mělo uskutečnit v okolí letiště Hradčany na podzim. Podle vojáků je pro jejich potřeby ideální. Je na něm minimální provoz, leží také daleko od obytné zóny. Vojáci oceňují i spolupráci s vlastníky okolních lesů, správou CHKO Kokořínsko a samosprávou. „Tato synergie nikde jinde v republice není,“ zdůraznil Zelinka.