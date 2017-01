Štukové omítky i replika historické dlažby. Doksy obnoví zámek

„Připravujeme vypsání veřejné zakázky, jejíž vítěz na jaře začne s opravami zámku,“ potvrzuje starostka Doks Eva Burešová. Za 49 milionů korun se v zámku vymění podlahy, dveře i okna.

Těch je tu dnes několik typů, každý je z jiných let i jiné konstrukce a kvality. Estetickou hodnotu zámku to velmi snižuje. Rovněž to znemožňuje ho vytápět.

Náklady na vytápění jsou obrovské

„Dnes, když chcete vytopit například Rytířský sál, kde se konají koncerty, musíte vytápět celý zámek a náklady jsou pak obrovské,“ podotýká starostka.

Protože eurookna se do památkově chráněné budovy nehodí, museli památkáři a architekti vymyslet, jak zamezit únikům tepla.

Předmětem zakázky je i kompletní rekonstrukce otopné soustavy, nová umožní regulovat teplotu v každém křídle zámku zvlášť. Kompletní výměny se dočkají i radiátory, plechové se vymění za historizující litinové. Nejviditelnější změny však přinese přestavba přízemí a prvního patra.

Podlahy nahradí provětrávaná konstrukce

V přízemních místnostech určených pro provoz infocentra vybourají podlahy, které nahradí provětrávaná konstrukce s nášlapnou vrstvou z pískovcové dlažby, s replikou původní historické keramické dlažby a smrkovými prkny. Novodobé obklady stěn nahradí štuková omítka a ze vstupní haly zámku se do infocentra bude vcházet prosklenými dveřmi v ocelovém ostění.

Chybět nebude ani nové osvětlení, vzduchotechnika a interiérové vybavení.

K obnově podlah dojde i v místnostech prohlídkového okruhu v prvním patře. Stěny budou nově omítnuty štukovými omítkami a místy je zakryje replika původních dřevěných obkladů. Osvětlení expozice zajistí nástěnná svítidla a reprezentativní lustry.

Zámek byl postaven v 16. století a šlechtě se po konfiskaci v roce 1945 už nevrátil. Zajímavostí je, že zámek patřil Albrechtu z Valdštejna, po jeho vraždě připadl jednomu z atentátníků, plukovníku Walteru Butlerovi. Valdštejnové jej později od něj koupili zpět.