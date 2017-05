Dřevěná rolba nebo Cimrmanova tělocvična. Jizerské hory zabaví děti

Mezi naprosté originality se v Česku řadí rovněž dřevěná rolba s malým skútrem pod sjezdovkou Malinovka v Bedřichově. Obě atrakce mají jedno společné. Staly se výrazem snahy obcí a podnikatelů, aby Jizerské hory přitahovaly rodiny s malými dětmi.



Dřevěná rolba nikde jinde není

Opluhovaná dřevěná rolba v „životní velikosti“ zdobí Bedřichov od loňska. Vedle ní se na dětském hřišti krčí dřevěný skútr a opodál stojí lanovka, kde lidé jezdí na talíři z vleku. Dětské hřiště vyšlo Bedřichov na půl milionu korun.

„Rolba je dětmi obsypaná skoro každý den,“ říká bedřichovský starosta Petr Holub. „Vybrali jsme pro ni místo, kam děti chodily už dříve, ale jenom se tam tak popelily. Udělala ji pro nás turnovská firma Hřiště hrou a podle ní nic podobného v republice neexistuje.“

Mezi divy Česka lze zařadit rovněž lesopark v Kořenově - Příchovicích. Jmenuje se Na Sluneční a dá se označit za neobyčejnou venkovní sokolovnu.

„Lesopark je jednou z nejnádhernějších věcí v Jizerských horách. Myslím si, že v republice něco podobného nenajdete,“ říká Stanislav Pelc, místostarosta Kořenova, kde lesopark leží.

„Vznikl v roce 2013 hlavně zásluhou Vlasty Plecháče a Aleše Voverky, majitelů rekreačního areálu U Čápa, a s pomocí obecně prospěšné společnosti Jizerky pro vás. Přes Euroregion Nisa se tehdy povedlo získat evropskou dotaci.“

Přírodní kladina i vnitřnosti hada

Na Sluneční by Jára Cimrman zaplesal. Vždy totiž tvrdošíjně odmítal, aby se pro sport na vsi vytvářely nějaké zvláštní podmínky: běžecké dráhy, cvičební úbory, speciální obuv. Říkával: „Bude-li vás honit četník nebo budete-li spěchat na vlak, také neodložíte zavazadla a nepřevléknete se do trenýrek s lampasy.“ A tak kromě jiného pořádal závody vesnické mládeže s kufry a v zimnících.

V lesoparku Na Sluneční můžete vrávorat na přírodní kladině. Prolézáte pomyslnými vnitřnostmi hada, houpete se na něm nebo se projíždíte po lanovce na talíři z lyžařského vleku.

Cesta Na Sluneční vede z rekreačního areálu U Čápa, jemuž vévodí Muzeum Cimrmanovy doby, hospoda s minipivovarem a Maják Járy Cimrmana - rozhledna s výhledem na strmé údolí směrem k řece Kamenici. Při chůzi k lesoparku narazí rodiče s dětmi na království pohádek poskládané z kamenných obrazců.

Jeden z velkých balvanů se jmenuje Žlučový kámen Obra Koloděje. Shluk tří balvanů dostal název Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Další se nazývají Koblížek, Sněhurka a sedm trpaslíků, Obrovy prsty nebo Princezna na hrášku.

Lesopark vytvořily grafičky a architektky ze studia Strašné dítě (Enfant Terrible). Lesopark oživují „Příběhy stromů“ vymyšlené dětmi z Kořenova a polské obce Kopaniec. Především se však tudy proplétá Příchovický had. Jeho části slouží dětem na hraní. Jmenují se Žaludek hada, Ocas hada, Přeseknutý had, Pružný had, Hlava hada, Kloaka hada, Žebra hada, Houpací had a Hadí oblouk.

Lesopark se každý rok mění

„Máme doma třináctiletého syna a jen tak něco ho v tomhle věku nebaví. Když jsme s ním šli do lesoparku, významně se podíval na hodinky v mobilu a dal nám na prohlídku patnáct minut a ani na vteřinu víc,“ prozrazuje Marcela Mrázková z Liberce. „Nakonec tam se svým o čtyři roky mladším bratrem zůstal přes hodinu a na své časové ultimátum si ani nevzpomněl.“

V lesoparku děti šplhají na uschlý strom s vysekanými stupy nebo se o kus dál schovávají pod strom ve tvaru deštníku.

Kdo chce, může si koupit sazenici stromu a obohatit o něj lesopark. „Na Sluneční chodí lidé i v zimě. Když napadne hodně sněhu, jezdí tam na běžkách,“ podotýká Lída Abrahamová, průvodkyně v Muzeu Cimrmanovy doby. „Nejúžasnější na lesoparku je, že se stále proměňuje, každý rok se zde objeví nějaká novinka.“