Na taneční festival k Máchovu jezeru vezli dealeři stovky tablet extáze

Festival Mácháč je největším domácím beach open air festivalem, který patří již po čtrnáct let k tradičnímu zakončení taneční sezony. Během těchto let se na pláži Klůček u Máchova jezera vystřídaly hvězdy jako Tiësto, Axwell, Dimitri Vegas & Like Mike, W&W, Dada Life, Carl Cox, Paul van Dyk, Ferry Corsten, Boy George, Sidney Samson, Marco V, Junkie XL a mnoho dalších. Od roku 2011 se stal festival dvoudenním, což umožnilo zařadit do programu ještě více domácích umělců.

Letos vystoupily například hvězdy jako Lost Frequencies, Ummet Ozcan, Kinix.

Festival byl vyprodaný, zúčastnilo se jej několik tisíc lidí.