Jinakost není nepřizpůsobivost, staví se liberecké osobnosti xenofobii

Svůj podpis ve čtvrtek připojili například bývalý poradce prezidenta Václava Havla Jiří Šolc, spisovatel Jaroslav Rudiš, architekt Miroslav Masák, hudebník a rapper Paulie Garand či ředitel Japonské komory průmyslu a obchodu v ČR a bývalý prezident Densa Seiji Nakagoshi.

„Lze nadále zůstávat netečný v situacích, kdy kulturně jinaké odění plavkyně vyvolá málem až nenávistnou hysterii? Kdy politik veřejně nabádá k účelové policejní šikaně turistů s rozdílnou barvou pleti? Kdy se žena se zahaleným obličejem stane obětí fyzické inzultace jen pro své přesvědčení? Kdy mnozí uživatelé sociálních sítí houfně sdílejí video, v němž otec školí svého potomka, jak se násilně vypořádat s Romy či muslimy? Lze zůstat netečný v situacích, kdy odpor k jinakosti skrýváme za odpor k nepřizpůsobivosti? Jinakost není nepřizpůsobivost,“ píše se například v provolání.

Podle jeho signatářů jde o apel zejména na politiky a společensky a kulturně činné lidi, aby netolerovali extrémismus a xenofobii a ozvali se proti těmto projevům na veřejnosti a sociálních sítích.

Bývalý Havlův poradce: Lidé si zvykli na narůstání násilí

„Ti, co mají nenávistný program ve svém profilu, tak ať se chovají, jak se chovají, ale znepokojuje mě, že se takovéto projevy objevují i u politiků, od kterých bych to nečekal. Kvůli neustálé volební kampani najednou tato témata vytahují a nechávají se fotit s puškou a podobně. Prostě prohlásí cokoliv a pokud se to téma změní, za dva roky vyrukují s jiným. Začíná to být velmi masivní a toho se dost obávám,“ domnívá se jeden ze signatářů, ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Bývalý poradce prezidenta Václava Havla Jiří Šolc říká, že si lidé zvykli na násilí jako na normu.

„Za těch 72 let od skončení druhé světové války se drobné potůčky pozůstatků dřívějších křivd začaly slévat. Lidé si pomalu zvykli na narůstání násilí, už se to zdá přirozené, normální. Je potřeba dávat najevo, že tohle dobré není,“ uvádí Šolc.

Výzvu může podepsat každý

Tvůrci provolání nechtějí prozradit, kdo byl jeho iniciátorem. „Je to kolektivní dílo, autory jsme my všichni. Není jediný autor a nebudeme zveřejňovat, kdo nahodil první koncept,“ dodává další spoluautor výzvy, náměstek libereckého primátora Ivan Langr.

Podle Langra provolání podepsali lidé spjatí s Libercem.

„A to domovem, působením nebo že tu zanechali nějaký významný otisk. Myslím si, že to jsou navíc lidé, kteří hranice Liberce překračují,“ podotýká Langr.

Organizátoři spustili i webové stránky www.protixenofobii.cz, které přinášejí znění textu, medailonky signatářů i informaci o stejnojmenné výstavě Tady jsem doma, které pořádalo liberecké Komunitní středisko Kontakt. Na webu mohou výzvu symbolicky podepsat i další zájemci.