Liberec pro chuligány ze Soluně chystá vlastní náměstí i přísné prohlídky

„Do Řecka jsme už poslali letáky s informacemi, co u nás fanoušci mohou dělat a co dělat nesmí. Doplnili jsme je mapou se stadionem, bezpečnou zónou a parkovacími místy pro autobusy,“ uvádí David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu na liberecké radnici.

„Uvažujeme o tom, že by řečtí fanoušci měli svůj vlastní vstup ke stadionu z Londýnské ulice. Fanoušci Slovanu by na stadion přicházeli pokladnami ve směru od Pavlovic,“ dodává.

Město nabídne před zápasem příznivcům PAOK bezpečnou zónu na Papírovém náměstí. Pro parkování autobusů s Řeky vyhradí tři ulice - třídu 1. máje, Sokolskou a Winterovu ulici. Vejde se jich tam padesát.

„Do Řecka jsme zatím prodali dvanáct set vstupenek a prodáme jich ještě dalších čtyři sta,“ říká mluvčí Slovanu Lukáš Váňa. „Pro fanoušky Soluně jsme uvolnili Západní tribunu s kapacitou tři tisíce diváků. Na požadavek policie tam necháme osm set míst volných jako nárazníkovou zónu mezi našimi fanoušky a fanoušky PAOK,“ vypočítává.

Dva tisíce chuligánů nepřijede, uklidňuje Váňa

Nejdivočejší chuligáni Soluně házejí na fanoušky nenáviděných klubů Molotovovy koktejly, ohně zakládají také v okolí fotbalových stadionů. Při zápase s Olympiakos Pireus v řecké lize se ocitla tribuna na stadionu PAOK v plamenech. Chuligáni ze Soluně tak odpověděli na vyloučení útočníka PAOK Róberta Maka.

Při utkání s AEK Atény zase zranili soluňští rowdies brankáře soupeře na hlavě světlicí. Postarali se rovněž o jeden ze smutných výtržnických rekordů třetího tisíciletí - při derby s Aris Soluň vytrhali 1867 sedadel a metali je na hřiště.

„Neočekáváme ale, že do Liberce přijedou dva tisíce řeckých chuligánů,“ tvrdí Váňa. „Dorazí dva tisíce fanoušků, mezi nimiž mohou být i chuligáni. Zájem o vstupenky je nejenom v Řecku, ale také mezi Řeky v Česku, Německu a Polsku,“ argumentuje.

Váňa se neobává, že by se tribuna mohla rozhořet tak jako v Soluni na zápase s Pireem.

„Osobní kontroly, kterými chceme zabránit propašování pyrotechniky na stadion, děláme důkladně. Když je to nutné, svlékáme fanoušky až do trenýrek,“ upozorňuje Váňa. „Pokud by se přesto tribuně objevily ohně, dokážeme ji celou rychle zalít vodou,“ dodává.

Na pořádek dohlédnou stovky policistů

Liberec obsadí v den utkání stovky policistů. Jako posily dorazí těžkooděnci z Ústeckého, Středočeského a Pardubického kraje.

„Nasadíme více než dvacetičlenný antikonfliktní tým. Využijeme také třináct tlumočníků do řečtiny,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. S fanoušky Soluně přicestuje do Liberce dvacet řeckých stewardů.

Radnice a policie chtějí řeckým fanoušků zabránit, aby se opíjeli v ulicích města. Jediným veřejným prostranstvím, kde nebude alkohol zakázaný, se proto stane právě bezpečná zóna na Papírovém náměstí. Policisté odtud doprovodí fanoušky Soluně na stadion.

„Násilím ale samozřejmě nikoho v bezpečné zóně držet nemůžeme,“ podotýká Suchánková.

Soluň již odehrála první zápas skupiny Evropské ligy v italské Florencii. Utkání se obešlo bez výtržností fanoušků.

V Liberci si po zprávách o špatné pověsti fanoušků PAOK řada rodičů rozmýšlí, jestli vzít na zápas děti.

„Jsem si jistý, že v rodinném sektoru CH na Severní tribuně se jim nic nestane. Je na opačné straně stadionu než Západní tribuna, vyhrazená pro Řeky,“ říká k tomu Váňa.