Firmy kácely stromy a navážely odpady. Dostaly statisícové pokuty

„Česká krajina se nám začíná pomalu měnit, ale nemá to na svědomí geologie, nýbrž nový trend stavebních firem. Ty se zbavují odpadu tak, že ho vyvážejí do krajiny a dělají úpravy terénu. Mizí údolí, vyrůstají nové kopce, které v sobě ale skrývají mnohdy nebezpečné látky. Pak si třeba postavíte dům na azbestu a ani o tom nevíte,“ upozornil Erik Geus, ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Loni provedli inspektoři v kraji 827 kontrol a uložili 162 pokut za bezmála sedm a půl milionu korun. Dvě nejvyšší mířily k firmám, které porušily zákon o ochraně přírody a krajiny.

Půlmilionová pokuta za kácení vzrostlých stromů

„Půlmilionovou pokutu dostala společnost Im-stav Praha. Bez povolení totiž pokácela kolem železničních tratí na Liberecku 216 vzrostlých stromů a přes šestadvacet tisíc metrů čtverečních porostů dalších dřevin,“ uvedla Hana Kolářová, ředitelka libereckého inspektorátu ČIŽP.

Kromě této firmy se inspektoři zaměřili i na Správu železniční dopravní cesty, která si kácení objednala. „Firmám uškodil i fakt, že kácením byla zasažena také první zóna chráněné krajinné oblasti Jizerskohorské bučiny,“ doplnila ředitelka.

O sto tisíc menší pokutu pak dostal podnikatel z Habartic. Ten tvrdil, že jen rekultivuje zemědělské pozemky, problém byl ten, že zásahy dělal i mimo. Bez povolení tak pokácel téměř 140 stromů, přičemž některé byly vzácné. „Zasáhl i významně do vodních toků,“ prohlásila ředitelka.

Podnikatel pokácel stromy i na pozemcích obce, a také v sousedních Černousích. Šlo o duby, krajinné dominanty, které tvořily starou cestu v polích, dnes už nevyužívanou. Na podnikatele proto podal trestní oznámení i starosta Habartic Stanislav Briestenský.

Za kácení hrozí pokrácení dotace

„Nakonec jsme ho vyzvali, aby se s námi vypořádal mimosoudně. Takže nám, jako obci, uhradil škodu, která byla kolem dvanácti tisíc korun,“ zmínil starosta. Státu zatím podnikatel pokutu nezaplatil, kromě té mu navíc podle Kolářové hrozí i pokrácení zemědělské dotace.

Sankci za nepovolené kácení dostala i společnost Sportovní areál Ještěd. Zaplatit má devadesát tisíc korun. K zemi totiž poslala jednadvacet stromů v areálu ve Vesci.

„Nechápu, proč si na to nevyžádali povolení, když je to městská společnost. Ale evidentně to chtěli stihnout mimo vegetační období, protože to proběhlo velmi rychle,“ informovala ředitelka libereckého inspektorátu.

Skládku odpadu musí firmy odstranit

Statisícové pokuty vyměřili inspektoři také firmám Imstav EU a Maxi Group. První musí zaplatit tři sta padesát tisíc korun za nepovolenou navážku odpadů v Machníně, kde vytvořila skládku na ploše třiceti tisíc metrů čtverečních vysokou čtyři metry.

O dvě stě tisíc korun pak bude chudší firma Maxi Group, které přes jedenáct set tun demoličního stavebního odpadu patřilo.

„Kromě pokuty jsme firmám nařídili, aby odpad z Machnína odstranily. Termín mají do konce dubna. Pokud se tak nestane, hrozí jim další sankce až do výše milionu korun,“ poznamenala Hana Kolářová.