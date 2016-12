Firmy v kraji zvedají platy. Kdo nepřidá, přijde o kvalitní zaměstnance

„Sice je doba, kdy jsou na tom zaměstnavatelé dobře, ale ta naše pozice pro jednání je stále stejně těžká jako v předchozích letech. Jsou podniky, které nabízejí třeba jen jedno procento navíc anebo navýšení mezd v průměru. Ale na to my nehrajeme, chceme, aby to bylo stejné procento nebo částka pro všechny, ne jen pro vyvolené,“ vysvětlil Milan Šubrt, krajský předseda Asociace odborových svazů.

Zatím nejúspěšnější byli odboráři v Benteleru, který vyrábí díly pro automobilový průmysl. Ve svých závodech v Liberci, Jablonci nad Nisou, Chrastavě na Liberecku a Rumburku zaměstnává bezmála dva a půl tisíce lidí.

Průměrná mzda podle obchodního rejstříku se pohybuje kolem pětatřiceti tisíc korun, bez vedoucích pracovníků. V příštím roce vzroste díky více než šestiprocentnímu navýšení o dvanáct set korun.

Odborář: Třináctý plat zaměstnance udrží

Nárůst mezd v Benteleru se tak řadí k nejvyšším v kraji. A podle Šubrta je to jen logický krok, jakým si chtějí v podniku udržet kvalitní pracovníky. „Ostatní firmy o ně mají obrovský zájem, protože vědí, že lidé z Benteleru jsou vysoce kvalifikovaní. Proto je třeba ve firmě i nadstandardní třináctý plat, který tam zaměstnance udrží. Myslím, že do budoucna podniky, které nepůjdou tímto směrem, budou mít velké problémy. Zaměstnance si už nyní začínají mezi sebou přetahovat. Chybějí operátoři, elektroúdržbáři, seřizovači. Na trhu práce v současné době schází v celé republice 140 tisíc lidí,“ doplnil Šubrt.

V kraji se zvýší průměrná mzda i v Denso Air Systems v liberecké průmyslové zóně, a to o dva tisíce korun. Nyní se tam pohybuje kolem dvaceti tisíc. „O tisíc korun se navýší tarif v dané platové třídě, a dalších tisíc korun závisí na docházce.

V Grupo Antolin, které má závody v Liberci a Turnově, jsme ještě jednání neskončili, momentálně jsme na nabídce čtyřprocentního navýšení platů, ale říkáme, že je to málo a chceme jít ještě výš,“ zdůraznil odborář. Průměrná mzda je nyní kolem šestadvaceti tisíc korun.

„Ve velkém Densu stále vyjednáváme, máme čas až do dubna. Je tam teď nový japonský prezident, tak se tak navzájem zatím oťukáváme. Ale i Denso musí udělat ve výši platů velký krok dopředu, jinak ztratí zaměstnance,“ dodal Šubrt.

Firmy se o zaměstnance přetahují

O navyšování platů se baví i v Magně Bohemia. „V tuto chvíli jsme v kolektivním vyjednávání, bavíme se o určitém procentu, ale oficiálně zatím nemůžu sdělit přesnou výši,“ sdělil Jiří Bulíček, personální ředitel libereckého závodu. Také v Magně stále shánějí nové pracovníky. Potřebují obsadit jak operátory výroby, tak i technické pozice.

„Letos byl hodně vidět fenomén přetahování zaměstnanců mezi jednotlivými firmami. Měli jsme už třeba téměř podepsanou smlouvu s novým zaměstnancem, který si to ale nakonec rozmyslel, protože firma, z níž odcházel, naši nabídku přeplatila, aby u nich zůstal,“ popsal praktiky ředitel. Kromě finanční motivace podle něj funguje i pracovní prostředí, a také benefity, které firma nabízí.

O tři procenta si příští rok přilepší rovněž zaměstnanci státního podniku Diamo, kde pracuje 2548 lidí, jejichž průměrná hrubá mzda dosahuje na téměř 29 tisíc korun. Kvůli odchodům do důchodu tu shánějí zejména technické a dělnické profese. „Nejvíce usilujeme o techniky v oblasti hornictví, elektrotechniky, chemie a strojírenství, kterých je na trhu práce v současné době nedostatek,“ řekla Pavlína Sachová z tiskového oddělení firmy.

Polepší si i lékaři či sestry v nemocnicích

Zvedat platy se chystají i nemocnice v kraji. V některých z nich ještě stále jednají s odboráři. „Jsme připraveni zvýšit platy o sedm procent, což odpovídá objemu uvedenému v úhradové vyhlášce pro příští rok. Lékaři však požadují ještě vyšší navýšení mezd za ústavní pohotovostní služby, na čemž se zatím nemůžeme dohodnout,“ prohlásil Jiří Kalenský, ředitel jilemnické nemocnice.

Ta proto požádala svého zřizovatele, tedy město, o dotaci ve výši zhruba jedenáct milionů korun. Zatím ale bez úspěchu. Průměrný plat v nemocnici dosahuje v současné době 34 160 korun. Příští rok by se mohl zvýšit o tři tisíce.

Až o deset procent by mohly růst platy také v liberecké krajské nemocnici. Zatím mají jistých šest a půl procenta, které pokryje změna úhradové vyhlášky.

„Hledáme ještě ale další zdroje, jak se dostat až na těch deset procent. Žádná z nemocnic nedostává navíc peníze na mzdy, to se děje pouze indexací úhradové vyhlášky, která je vázána na výkonnost zdravotnického zařízení. Do rozpočtu nemocnice ale zasáhlo na příští rok i zvýšení minimální mzdy pro naše dělníky a některé pracovníky. To pro nás představuje sedm milionů navíc,“ vysvětlil Luděk Nečesaný, ředitel nemocnice.

„Každý rok jsme zvedli celkové mzdy v rozmezí sedmi až devíti procent. Díky přesunu náročné medicíny do Liberce máme o patnáct až dvacet sester více než před dvěma lety, stejně jako lékařů. A i kvůli náročným výkonům musíme mít konkurenční mzdy,“ zmínil ředitel.

Nemocnice má dohromady 2700 zaměstnanců, průměrný plat lékaře je 73 tisíc korun, zdravotní sestry pak třiatřicet tisíc korun. Do částky jsou ale zahrnuty i platy sester, které pracují na specializovaných odděleních a jejich mzdy jsou vyšší než u všeobecné sestry. Ta pobírá reálně kolem 20 až 25 tisíc korun.

Zvyšování mezd v příštím roce se netýká nezdravotníků. Ti dostávali přidáno už v polovině loňského roku, aby si je nemocnice udržela.

„Průmyslové podniky nám totiž nezdravotní pracovníky často přetahují,“ upozornil Jan Rais, technický ředitel nemocnice.