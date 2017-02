V Liberci se konal futsalový memoriál. Za chlapce, co zahynul v akvaparku

„Adam tu bude s námi jako šestý hráč. Fotbal hrával opravdu výborně,“ odtuší před vstupem na palubovku Štěpán Myslivec , bývalý spoluhráč Adama Martenka, který loni v září tragicky zahynul v dravé řece libereckého bazénu.

Událost zasáhla nejen Adamovu rodinu, ale i spolužáky, kamarády z fotbalu a fotbalové činovníky, kteří mladého hráče potkávali na při trénincích nebo zápasech.

V pátek na počest nadějného fotbalisty uspořádala TJ Starý Harcov v univerzitní hale futsalový memoriál. Sportovní akce má natrvalo zakotvit v kalendáři zápasů.

„Má to být vzpomínková akce pro Adama. Osobně jsem ho znal a vím, že to byl výborný fotbalista. Fotbalu se také věnuji od dětství jako hráč i jako trenér a asi jako většiny Liberečanů se mě ta tragická a naprosto zbytečná smrt dotkla,“ zmínil organizátor turnaje Radim Podzimek pohnutky, které jej vedly k uspořádání akce.

„Tohle je první první ročník, plánujeme další ročníky. Turnaj by se měl příště rozšířit a hrát se ve dvou dnech. První část by měla být školní, druhá část pro oddíly,“ doplnil Podzimek.

V hale vystavili Adamův dres

Na turnaji se sešlo 10 týmů sestavených deseti základními školami. O trofej věnovanou Nadací Preciosa bojovalo na 120 hráčů.

Rodině nechali organizátoři u malíře Jiřího Časara namalovat Adamův portrét. V hale byl kromě obrazu symbolicky vystaven i hochův dres s číslem 13 z klubu VTJ Rapid Liberec, kde Adam hrával. Toto číslo klub na znamení úcty navždy vyřadí.

Adam Martenek by loni osmák, letos 31. ledna by oslavil 15. narozeniny. „S Adamem jsem začínal hrát od první třídy ve Slovanu. Poději hrál v Rapidu. Hrál hodně dobře, myslím, že by jednou měl i na ligu,“ zavzpomínal na kamaráda spoluhráč Štěpán Myslivec.

Byl v týmu složeném z kamarádů z klubu a spolužáků. „Pro nás na fotbale to byl strašný šok, pořád jsme se s tím ještě nesrovnali. Budeme se snažit hrát jak to nejlíp půjde,“ řekl Štěpán.

Turnaj zahajoval ředitel FC Slovanu Liberec Libor Kleibl. „Každý memoriál je nějakou vzpomínkou. Hrajete za svého kamaráda, tak bojujte fair-play,“ povzbudil Kleibl mladé fotbalisty.

Zápasu přihlížela celá třída Adamových spolužáků ze Základní školy Křížanská v Ostašově. „Určitě to neberou jen jako klasický zápas. Už kvůli přípravě. Samy děti se chtěly zúčastnit ať jako hráči nebo diváci,“ zmínil učitel Michal Bolek.

Podpořit děti přišli také dva hráči Slovanu a na závěr turnaje rozdali dětem autogramy a dárky.