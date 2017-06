Gahlerův kříž v Jizerských horách poškodil vandal, odnesl si Ježíše

„Spodní část tohoto kříže pachatel vylomil z chemické kotvy i žulové desky a vyhnul ji směrem dozadu. Následně odlomil jeho horní část, kde byl umístěn pozlacený Ježíš a tuto část odcizil,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Kříž někdo poškodil mezi 1. červnem jedenáctou hodinou dopoledne a 2. červnem osmou hodinou ranní. Škodu policie vyčíslila na 20 tisíc korun.

Pachateli hrozí až dvouleté vězení, policie ho však nejdřív musí chytit. Požádala proto o pomoc případné svědky.

„Policisté přivítají informace nejen k samotnému jednání pachatele na místě činu, ale také poznatky směřující k jeho vypátrání a zjištění místa, kde se v současné době nachází odcizená část Gahlerova kříže s pozlaceným Ježíšem,“ dodala Sochorová.

Poškozený kříž na Nové Louce.

Kříž s Ježíšem byl na Nové Louce vztyčen v říjnu loňského roku. S myšlenkou na jeho obnovu přišli lidé ze spolku Patron. Kříž také vlastními silami postavili, a to v rámci rekonstrukce Vládní cesty na Šámalovu chatu. Stavbu kříže, která vyšla na 70 tisíc korun, zaplatily Lesy České republiky, které silnici rekonstruovaly (psali jsme zde).

„Jsme rozhořčeni. Rádi jsme zajistili finanční prostředky na jeho stavbu. Teď je to pro nás velké zklamání, že někdo v těchto místech udělal takový vandalský čin,“ řekl Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů České republiky.

Kříž nebyl pojištěný. Přesto by se mohl na místě znovu vztyčit, i kdyby ho policie nevypátrala.

„Lidsky cítíme, že se nenecháme zastavit. V různých dobách vznikaly podobné křížky a pomníčky a my je rádi obnovujeme, zvláště na místech, kde lidé chodí. Teď, až to dořeší policie, tak ve spolupráci s nadšenci, kteří to iniciovali a dodali k tomu podklady, tak ho obnovíme,“ zakončil Řičář.