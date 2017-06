Obrovský žár a šlehající plameny v kontejneru učí hasiče přežít

Hasiči se tu učí vzdorovat obrovskému žáru, celkovému vzplanutí, natrénují tu správné vstupování do ohněm zasaženého objektu nebo správné dávkování vody.

„Nácvik bezpečného pohybu v zakouřeném prostředí a správné taktiky může v exponované chvíli hasiči zachránit život,“ vysvětlila mluvčí krajských profesionálních hasičů Zdenka Štrauchová.

„Člověk má pocit, že se na něm rozškvaří oblečení.“

Hasiči mohou nasimulovat například tak zvaný flashover neboli celkové vzplanutí. V bytě je už takový žár, že vzplane veškeré zařízení. V kontejneru je v tu chvíli až 450 stupňů Celsia. „To sálavé teplo je opravdu obrovské. Člověk má pocit, že se na něm rozškvaří oblečení. Hasiči se mimo jiné naučí poznat míru, která je ještě pro pobyt uvnitř bezpečná,“ popsala Zdenka Štrauchová, která si pobyt v hořícím kontejneru vyzkoušela na vlastní kůži.

Polygon budou moci v rámci výcviku využívat i jednotky sboru dobrovolných hasičů. To dosud nebylo z kapacitních důvodů možné.

Ročně výcvikem na zařízení projde asi 380 hasičů. Výcvikové zařízení v Raspenavě je vybudováno z přepravních kontejnerů.

Topí se v něm dřevem.

Na stavbu za více než 1,4 milionu korun poskytl Liberecký kraj krajským hasičům účelovou investiční dotaci. První etapa výstavby vznikla loni pořízením základního modulu I, letos se polygon dodělal.

Zásah na schodišti a v patře

Do budoucna by chtěli krajští profesionální hasiči stávající ohňový polygon rozšířit o modul II. Hasiči by v něm mohli nacvičovat zásah na schodišti a v bytě v patře.

Třetí etapa by pak přinesla zázemí pro plnohodnotnou odbornou přípravu jednotek požární ochrany Libereckého kraje. Počítá se s dostavbou stanice Raspenava.