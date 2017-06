Hejtmanův přítel vede dvě nemocnice, kraj z nich chce vytvořit holding

Pro Pavla Marka, předsedu představenstev českolipské a liberecké nemocnice a zároveň blízkého přítele hejtmana Martina Půty (Starostové), se nyní podle informací MF DNES tvoří ještě lepší místo. Má v budoucnu stanout v čele holdingu obou nemocnic.

Marek měl za úkol postavit na nohy nemocnici v České Lípě a zabránit dalšímu odchodu lékařů. A aby měl kraj coby většinový akcionář i dostatečné informace o Krajské nemocnici v Liberci, stal se v ní předsedou představenstva.

Jako předseda představenstva pobírá v českolipské nemocnici odměnu 145 tisíc korun měsíčně. K tomu si může připočíst i měsíční odměnu dvacet tisíc za předsednictví v Liberci.

„Úplně původní návrh byl padesát tisíc korun. S tím ale management nemocnice i někteří členové dozorčí rady nesouhlasili, bylo kolem toho hodně dotazů a nevole. Nakonec se mu tedy odměna snížila na dvacet tisíc,“ upozornila Zuzana Kocumová (Změna), radní Liberce a členka dozorčí rady krajské nemocnice.

Lékař: Nemá to jiný důvod, než aby se pan Marek zaměstnal

Radní má navíc informace, že v čele představenstva liberecké nemocnice moc nepracuje. Sporadicky ho v nemocnici vídá i lékařský ředitel Richard Lukáš. Ten je také kritikem plánovaného holdingu obou nemocnic.

Pavel Marek (vpravo) se netají blízkým přátelským vztahem s hejtmanem Martinem Půtou (vlevo). Často zveřejňuje fotky ze společných rodinných akcí, výletů nebo večírků.

„V současné době si neumím představit žádnou výhodnou spolupráci mezi Českou Lípou a námi. A tohle bude jen nástroj, jak nás k nějaké podpoře donutit. Prostě nám tu kouli na noze v podobě České Lípy povinně přivážou na poměrně krátký řetěz. Holding nemá jiný důvod než ten, aby se pan Marek zaměstnal,“ dodal lékařský ředitel.

Myslí si to i Kocumová. „Všechno směřuje k tomu, aby měl pan Marek obě nemocnice pod absolutním vedením. A to se mi nelíbí, já k panu Markovi nemám od začátku důvěru. Už jenom pro to, jakým způsobem byl do představenstva dosazen, a také mi nebyl schopný odpovědět na mé dotazy, jaké jsou jeho další vize a jak si představuje fungování nemocnice,“ upřesnila radní.

Posudky kraje založení holdingu doporučují

Kraj si na budoucí uskupení zdravotnických zařízení nechal vypracovat dva posudky, které v určité formě založení holdingu doporučují. Problémem ale je, že liberecká nemocnice není, na rozdíl od té českolipské, stoprocentně krajská. Necelých šestnáct procent v ní vlastní město Liberec, deset procent pak Turnov. Zatím proto radní schválili jen vytvoření super aliance.

„Má zajistit intimnější propojení obou nemocnic tak, abychom pozvedli Českou Lípu a nepoškodili Liberec,“ prohlásil Přemysl Sobotka (ODS), krajský radní pro zdravotnictví.

Lukáš dlouhodobě poukazuje na špatně fungující oddělení v nemocnici v České Lípě.

„Jsem v kontaktu s jejich lékařským ředitelem a jeho pohled je skeptický. Poukazuje na řadu problémů a jejich řešení se nenabízí. Například neurologie je personálně oslabena a spíše to vypadá na restrukturalizaci na následnou péče a ambulanci. V Liberci suplujeme velké množství jejich práce a bude to ještě horší. Už nyní jsou tam dva lékaři, kteří chtějí odejít do privátní praxe. A my nemůžeme fungovat jako supermarket, kam si Česká Lípa dojde a v košíku odveze lékaře,“ přiblížil ředitel.

Hejtman by na místo šéfa vypsal výběrové řízení

Marek se stal pověřeným ředitelem českolipské nemocnice letos v lednu. Tvrdí, že už se jeho týmu podařilo za několik měsíců vytáhnout i výkonnost a stabilizovat některá oddělení. „Třeba chirurgie jede velmi dobře, máme kratší lhůty než Liberec,“ uvedl Marek. Aktivní je prý i v představenstvu liberecké nemocnice.

„Na žádném jeho zasedání jsem ještě nechyběl,“ podotkl Marek. Holding obou nemocnic považuje za správnou cestu. Zatím je ale podle něj bezpředmětné řešit, jestli by chtěl stanout v jeho čele. „Je otázka, jakou formu bude mít a jestli se v něm budeme účastnit jako zástupci nemocnic,“ zmínil Marek.

Holdingu chce v budoucnu docílit i hejtman Martin Půta. A podle něj by určitě na pozici jeho šéfa kraj vypsal výběrové řízení. Stejně jako to ostatně udělá na podzim, kdy má proběhnout konkurz na ředitele českolipské i liberecké nemocnice, a také záchranky.

K tomu, jak si Marek zatím stojí v čele českolipské nemocnice, se vyjadřovat příliš nechtěl.

„Můj názor na něj bude spojovaný s tím, jaké máme osobní vztahy. Ale myslím, že v České Lípě se podařilo situaci stabilizovat a daří se nabírat lékařský personál. A v představenstvu liberecké nemocnice je z vůle kraje jakožto největšího akcionáře, abychom měli dostatečné informace,“ sdělil hejtman.