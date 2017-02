Hledači Jantarové komnaty se nechtějí vzdát. Je ve Frýdlantu, tvrdí

Předloni po ní začali ve Frýdlantě pátrat. Ale neúspěšně. „Přišli na naše generální ředitelství v roce 2014. Byla s nimi uzavřena smlouva o spolupráci a v prosinci jsme se sešli s tím, že do začátku sezony provedou za dohledu odborníků průzkum vytipovaných míst,“ uvedl ředitel územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

Předloni v březnu průzkum začal. „Místa, která byla uvedena ve smlouvě, prohledali. Bezvýsledně. Tím to skončilo,“ popsal Kadlec.

Sklepy tam jsou, věří hledač

Šifra, která má potvrzovat, že Jantarová komnata je ve Frýdlantu.

S českou stranou se tehdy Němci nerozešli v dobrém, zčásti i proto, že pátrali do jisté míry pokoutně. Při prohlídce zámku se od průvodce vzdálili a objevili zvláštní zeď, která podle nich byla postavena dodatečně a za kterou poklad může být.

„Udělali jsme předtím v bádání chyby a víme o nich,“ přiznal Stenz.

Podle hledačů je zarážející, že česká strana odmítá ukázat plány hradu, které by měly ukázat případné katakomby.

„Rádi bychom se ale sešli v dopředu domluveném úzkém okruhu lidí a viděli plány zámku. Ne nějaké novodobě vytvořené, ale ty staré. My tvrdíme, že tam sklepení jsou, kastelánka oponuje, že ne. Ale ve starých knihách se píše, že pod frýdlantským zámkem se katakomby nalézají. Dejme tedy za odborného dohledu plány na stůl a uvidí se. Pokud na nich sklepy budou, pojďme je prozkoumat. Pokud ne, dobrá, nechme toho,“ navrhl Stenz.

Památkář Kadlec však nesouhlasí. „Můj postoj k návratu hledačů na Frýdlant je negativní. Zprvu jsme jim toho umožnili strašně moc a byli to oni, kdo začal dohody porušovat. Tím to pro mne skončilo, navíc nevidím jediný důvod, proč by Jantarová komnata na frýdlantském zámku měla být. Je to absolutní nesmysl,“ prohlásil.

Nyní se podle něj maximálně mohou vést jednání na úrovni generálního ředitelství Národního památkového ústavu.

„Pokud dostanu z vyšších míst pokyn, že máme hledačům vyjít vstříc, tak jej splním, ale u posledních jednání byl přítomen i náměstek generální ředitelky Národního památkového ústavu pro památkovou péči Martin Tomášek a jednoznačně jsme se shodli, že to nemá opodstatnění,“ sdělil Kadlec.

„Ostatně, zajímalo by mě, jak by pánové reagovali, kdybych jim tvrdil, že Jantarová komnata je u nich na dvoře – zda by mě k sobě pustili.“

Bedny se šperky prý viděla kuchařka

Zprvu hledači kontaktovali generální ředitelství Národního památkového ústavu. „Byla uzavřena nějaká smlouva a na jejím základě jsme potom uzavřeli další dohodu o neinvazivním průzkumu. Ten jsme jim umožnili a výsledek byl ten, že nic nenašli. Začali útočit, že jsme je nepustili do dalších prostor. To ale součástí smlouvy nebylo a kastelánka je tam proto ani pustit nemohla. Tak začali dehonestovat mě, ji a všechny kolem,“ popsal Kadlec.

Jak Němci přišli na to, že frýdlantský zámek skrývá poklad? Erich Stenz, který kdysi pracoval pro Spolkovou zpravodajskou službu BND, se odvolává na svědectví ženy, která působila na konci druhé světové války na zámku jako kuchařka.

Ta údajně viděla, jak vojenská kolona přivezla bedny se šperky, zlatem a obrazy a jak vojáci náklad ukryli ve sklepení. Stenz tvrdí, že se ženou, která již zemřela, osobně hovořil.