Hvězdu kinohitu oblékli v Jablonci. Na výrobě šatů se podílelo 12 lidí

Ta fotografie nedávno obletěla celý svět. Anglická modelka a herečka Cara Delevingne na ní pózuje v šatech z křišťálových kamenů. Na mexickou premiéru aktuálního kinohitu Valerian a město tisíce planet, ve kterém hvězda ztvárnila jednu z hlavních rolí, ji do unikátní róby oblékla světová módní ikona Versace.

Přední stránky světových novin a magazínů tím ale zároveň proslavují Jablonec nad Nisou. Šaty totiž vytvořila podle návrhu Atelieru Versace jablonecká firma Ralton. Její majitel Petr Svoboda říká, že za úspěchem v podobě spolupráce nejen touto značkou, ale i dalšími světoznámými módními domy jako jsou Jean Paul Gaultier, Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Nina Ricci, Prada, Marc Jacobs, Carolina Herrera či YSL, stojí 26 let práce.

Jak moc dlouhá a trnitá byla ta cesta od začátků k aktuálnímu úspěchu?Prvních pět let nebylo jednoduchých. Nemáte pořádné prostory, musíte splácet zařízení. Máte vizi, pár zaměstnanců a svoje ruce. Bydlíte v garsonce, doma malé děti a pracovní týden má sedm dní. Moje první obchodní cesta do Paříže byla autobusem a objednávka sotva pokryla náklady na cestu. Procházel jsem ulicí Rue du Temple, v té době známé jako ulice velkoobchodů s bižuterií, a bez předchozí domluvy klepal na dveře bižuterních firem. Francouzsky jsem nemluvil a anglicky lámaně. Dvoje dveře se však otevřely a mohla začít první spolupráce. Vydělané prostředky se investovaly do nových prostor, rozšíření výroby, ale především do výstav. Během několika let jsme objeli celý svět. Dělali jsme až dvanáct výstav ročně. Vystavovali jsme v Paříži, Londýně, New Yorku, Tokiu, Hongkongu, Dubaji, Mnichově či Kodani. Bylo to náročné a nákladné. Stánek na výstavě znamená investici přibližně půl milionu korun. Zpočátku jsme byli ve ztrátě. Trvá i několik let, než získáte důvěru zákazníků a dobré místo na výstavišti. Nebýt vidět znamená nemít objednávku a vynaložená práce a očekávání celé firmy je pryč.

Ale ze zastrčeného kouta kdesi na výstavě jste se nakonec dostali do popředí...

Ano, dnes nás kontaktují i nové módní značky a zákazníci se k nám vracejí. Z Atelieru Versace nás navštívili na prestižní výstavě módních doplňků a komponentů v Paříži asi před třemi lety. Na tuto výstavu se dostanete pouze na doporučení. V našem případě od módního domu Jean Paul Gaultier. Pro každou sezonu připravujeme novou kolekci skleněných kamenů, komponentů a bižuterie tak, aby si každý mohl najít to, co podporuje nejlépe jejich design. V současné době nabízíme tři tisíce barev skleněných kamenů a tisíce tvarů v různých velikostech. I tak musí každý den vznikat nové vzory.

Lidé od Versace si vás všimli před časem, ale výsledek spolupráce je vidět až nyní. Proč?

Každá sezona se nese v jiném duchu a s použitím jiných materiálů. Někdy je v módních doplňcích trendem například kůže, jindy dřevo, plast, přírodní kameny, sklo, křišťál. A náš materiál nyní zapadl do jejich kolekce. Od prvního setkání jsme společně hledali nejvhodnější barvy, efekty a konstrukční řešení pro jejich model. Připravili jsme několik návrhů, z nichž mohly vzniknout tři úžasné modely. Jeden z nich oblékla Cara Delevingne. Některé modely byly prezentovány pouze pro VIP zákazníky Versace, bez přítomnosti tisku a fotografů.

Modelka a herečka Cara Delevingne v šatech, které Ralton vytvořil.

Z čeho jsou nakonec ty šaty, které si v Mexiku Cara Delevingne oblékla, a kolik váží?

Každý kámen je vyrobený ručně z křišťálu a pravého stříbra. Dohromady se skládají ze dvou tisíc kusů v různých velikostech. Na jejich výrobu jsme spotřebovali metr a půl čtverečního plátkového stříbra. Celé šaty vážily asi pět kilogramů a na jejich výrobě se postupně podílelo patnáct lidí.

To byla spolupráce s Versace. Ale to není jediné zvučné jméno, že? Můžete připomenout nějakou další spolupráci?

Úžasná spolupráce byla s designéry z módního domu Jean Paul Gaultier. Společně jsme vytvořili mnoho krásných kolekcí a stovky designů. Byla to velká škola. Vzpomínám si na svoji první návštěvu JPG, kdy designérka odešla s hrstkou našich kamenů v dlani a vrátila se až po dvou hodinách. Nabídla mi kávu a řekla, že je Jean Paul z kamenů nadšený a právě z nich vytváří novou kolekci. Spolupráce se protáhla na 6 let. Vnímám to i jako čest, že můžu prezentovat v jednom dni svou kolekci na takových adresách jako jsou Dior, Nina Ricci, Chanel a Louis Vuitton. Schůzky se odehrávají většinou v Paříži, ale řada designérů jezdí i k nám. Inspirací pro ně může být naše vzorkovna. Zároveň jim na místě umíme vytvořit prototypy, aby vždy odjížděli s konkrétním řešením svých požadavků.

Vypadá to, že pěkně rozšiřujete povědomí o umu českých rukou, děláte reklamu naší zemi. Jak na Českou republiku ve vašem byznysu ve světě vůbec reagují?

Jsem pyšný, že jsem Čech, a mrzí mě, když nás geograficky řadí do Rumunska, Srbska nebo Čečny. A když už nějaké povědomí je, tak se mluví o Československu, a tak hovoří i naši přímí sousedé. Když jsme poprvé vystavovali na Premiére Vision v Paříži, přinesla nám nadšená redaktorka pochvalný článek o naší firmě, kde mezi země mimo Evropskou unii, které poprvé vystavují, byla zařazena i Česká republika. Smutné je, že to bylo v době našeho předsednictví v Evropské unii. A pak vás napadnou první slova naší hymny...

Motorem, i když často nenápadným, jsou ve firmě její zaměstnanci. Co o nich řeknete, co je to za lidi?

Mám kolem sebe výbornou partu lidí s velkou praxí. Každý z nich přesně ví, kde je ve firmě jeho místo. Velmi často realizujeme návrhy během jednoho dne, a to je velmi náročné na koordinaci a není to vždy bez problémů, jako v každé výrobě. Nejsme velká firma, spíše studio, 23 lidí. Od poptávky, přes návrh až po realizaci se jedná o týmovou práci, bez ní by to nešlo. Řada lidí ve výrobě musí být vzájemně zastupitelná a obvykle zvládají dvě až tři profese. Tradiční řemeslná výroba dnes vůbec není jednoduchá. V našem oboru je to každodenní soupeření s celým světem. Ten se dnes ale ubírá jiným směrem, je více konzumní a globalizovaný. Kdysi jsem dostal jednu zajímavou knížku, kterou vydal Tomáš Baťa pro své zaměstnance, jmenuje se Nejkrásnější povolání. Miluji v ní hodně pasáží, ale jedna část je mi velmi blízká a je více a více aktuální. Týká se slova PŮVODNOST. To, co bylo dříve charakteristické, tradiční a původní pro každé místo na Zemi, dnes bohužel rychle zaniká. O to víc mě těší, že je kolem nás spousta mladých lidí z různých oborů, kteří to vnímají stejně, a i díky tomu mohou v Jablonci vznikat tak krásné věci.