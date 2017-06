Slovenský miliardář má Ještěd na dosah, je favoritem soutěže o areál

V první byla nabídka slovenské firmy Tatry Mountain Resort (TMR), za níž stojí právě miliardář Rattaj, z druhé vytáhli pouze jeden list papíru, na němž byla podepsaná firma Holder ski areál. Společnost založená před osmi dny ale předložila neúplnou nabídku.

„Nesplňovali vůbec žádné naše požadavky. Firma byla založena před více než týdnem, ale přesto stačili mluvit o tom, že mají letité zkušenosti s provozováním lyžařských areálů po celé republice,“ uvedl Tibor Batthyány (býv. ANO), primátor Liberce.

Hlavní slovo budou mít zastupitelé

Podle primátora tak všechny parametry splňovala pouze nabídka TMR. Nicméně hlavní slovo, zda se uzavře smlouva právě se slovenským investorem, budou mít zastupitelé.

„Musíme se nyní řídit doporučením rady, takže nyní dostanou nabídky obou firem k posouzení dvě auditorské poradenské společnosti. Jednou je BDO, druhou Nexia, která už před dvěma lety provedla ve Sportovním areálu Ještěd audit. Pak svolám pracovní skupinu, v níž jsou přítomni zastupitelé ze všech politických klubů, kterým závěry auditorů i nabídky uchazečů předložím. Do červnového zastupitelstva už půjde kompletní materiál ke schválení, včetně doporučení,“ popsal postup Batthyány.

Jeho samotného malý zájem o Ještěd nepřekvapil. Ostatně, už několik dlouhých měsíců upozorňuje, že těch skutečně schopných firem na provoz skiareálů je v republice jen pár.

„Od Tatry Mountain Resort jsme dostali nabídku na asi šestnácti stranách, strukturovanou přesně podle požadavků, měla tam reference, rozvoj areálu i SWOT analýzu (analýza silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb, pozn. red.),“ zmínil primátor.

Rattaj chce investovat až tři čtvrtě miliardy

Jan Korytář (Změna), náměstek libereckého primátora, nechtěl výběrové řízení příliš komentovat. „Přišly dvě nabídky, jedna evidentně neúplná. Teď musíme počkat, co nám řeknou auditoři, a pak se můžeme bavit dál,“ upozornil náměstek. Zatím provozuje lyžařské středisko městská společnost Sportovní areál Ještěd. Ta se ale dostává už několik let do ztrát. Za posledních pět let byla v minusu téměř sedmdesát milionů korun. A protože nemá město peníze ani na investice, hledá pro areál vhodného strategického partnera.

Tím by mohla být právě společnost TMR, která provozuje mimo jiné areál ve Špindlerově Mlýně. Jednání s jejím šéfem Igorem Rattajem vedl primátor Batthyány déle než rok. To nakonec vyústilo ve vypsání soutěže. Už před několika měsíci se Rattaj svěřil s tím, že do Ještědu bude postupně investovat až tři čtvrtě miliardy korun.

„Jako hlavní nedostatek vnímám, že jsou sjezdovky úzké. To má pak samozřejmě vliv i na bezpečnost,“ zmínil před časem miliardář. Pokud by začal areál provozovat, první akcí, do níž by se pustil, bude vybudování sjezdovky Nová Skalka. Ta už je zanesená i v územním plánu.

Její stavba vyjde odhadem na 250 milionů korun. Bude mít parametry klasické červené, široké a rovné sjezdovky, lyžaři uvidí na její konec, což je zvláště pro začátečníky i z psychologického hlediska důležité. Podle Batthyányho by se mohla smlouva s novým provozovatelem, pokud ji dají zastupitelé zelenou, podepsat už v září.

„TMR by rádo stihlo alespoň tuto sezonu, a i já si myslím, že by se nemělo příliš otálet,“ uzavřel primátor. Liberec v minulosti už jednou areál soukromé firmě pronajal, skončilo to ale neúspěchem. Firma Snowhill měla areál pronajatý od roku 2006, město ho od ní převzalo zpět o tři roky později s dluhem čtvrt miliardy korun.