Lepší, ale dražší. Jablonec chystá novou halu pro judisty

Nová hala pro judisty by měla vzniknout v areálu lehkoatletického stadionu na Střelnici. Jedna ze zdejších chátrajících budov má projít rekonstrukcí a na ní má vyrůst nástavba, ve které by sportovci našli své stálé zázemí.

Jablonečtí zastupitelé o aréně pro judisty hlasovali již podruhé. Loni na podzim jejich žádost o dotaci na arénu podaná na ministerstvu školství nebyla úspěšná. Nyní však ministerstvo vypsalo nový dotační program.

„Byl vyhlášen poměrně nečekaně a hodí se pro tento projekt,“ řekl na posledním mimořádném jednání zastupitelstva primátor Jablonce Petr Beitl.

Cena bude vyšší

Zvýšila se ale cena. Původní návrh počítal s rozpočtem asi 11 milionů korun. Nyní se náklady na stavbu odhadují na 38 milionů. Město by ze své pokladny přispělo 18 miliony, zbytek by pokryla dotace.

„Původně jsme mluvili jen o nástavbě. Tento projekt ale pokrývá nejenom nástavbu, ale i celou rekonstrukci objektu na Střelnici včetně výměny oken, opravy fasád, statického zajištění,“ dodal Beitl.

Judisté by na Střelnici mohli získat plochy nejen pro vlastní tréninky, ale i sociální zázemí, oddělené šatny, posilovnu a další prostory.

„Pokud by byla žádost o dotaci úspěšná, stavět by se mohlo už na jaře příštího roku,“ podotkl náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Kapacita v Sokolovně judistům nestačí

Pro judisty, kteří momentálně trénují v sokolovně u Tyršova parku, je možnost stavby haly velmi dobrou zprávou.

„Dnes máme totiž zcela naplněnou kapacitu, nejsme schopni přijímat další zájemce z řad těch nejmenších, jelikož to kvůli kapacitě tělocvičny a z časových důvodů nezvládáme. Jsme vázáni pronájmem a máme pro svoji činnost vyhrazen určitý počet hodin. My potřebujeme mít natažené tatami po celé ploše tělocvičny. Takhle musíme žíněnky neustále rozkládat a skládat, což zabere třeba hodinu a půl. Navíc za těch šedesát let juda v Jablonci jsme se stěhovali snad třináctkrát a všechno to byly takové provizorní prostory,“ uvedl před časem Roman Polák, místopředseda a vedoucí družstev Judo klubu Jablonec.