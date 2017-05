Jablonec se topí v odpadcích, město si neví rady

„Jsem z toho nešťastný. Špatně se mi to říká, ale mám bohužel pocit, že se z Jablonce stává město odpadků,“ řekl na posledním jednání zastupitelstva náměstek primátora Miloš Vele.

Černé skládky čím dál častěji vznikají v sousedství kontejnerů na separovaný odpad. A lidé sem nanosí ledacos - vyřazený nábytek i elektrospotřebiče.

Každý obyvatel Jablonce, který platí poplatky za odpady, přitom může zdarma odvézt 200 kilo velkoobjemového odpadu na sběrný dvůr. K tomu pak neomezené množství bioodpadu a zdarma se může zbavit i elektroodpadu.

„Nechápu proto, proč lidé nemohou odvézt svůj nepořádek tam, kam ve skutečnosti patří, a hází ho na stanoviště separovaného odpadu. Je to smutné a nerozumím tomu,“ podotkl Vele.

Barbora Šnytrová z oddělení správy veřejné zeleně jabloneckého magistrátu nedávno zmapovala místa, kde je ve městě situace nejhorší.

„Jde především o místa, kde je možné zastavit autem. Neustále se tak černé skládky objevují například v ulicích Růžová, 1. máje, Saskova, Vrchlického sady, Ještědská, Pivovarská nebo Pod Hájem,“ uvedla úřednice.

Bezdomovec se usídlil na zastávce

Radnice ve spolupráci s městskou policií nedávno řešila také třeba problém s bezdomovcem, jenž se usídlil na autobusové zastávce v Pražské ulici. Tedy na frekventovaném místě kudy denně projedou tisíce automobilů. Muž zde shromažďoval velké množství odpadků. Část zastávky je nyní oplocená a zavřená.

Část zastávky, kde se nedávno usídlil bezdomovec a nanosil tam hromadu odpadků, je nyní oplocena.

„Ten člověk odpadky v noci natahá a ráno to uklízíme. Prohlašuje, že to dělá na protest proti tomu, jak se k němu zachovala společnost. Na jeho příkladu se ukazuje bezzubost současné legislativy v případě přestupků. Městská policie zkrátka není schopná proti takovýmto lidem vyvinout nějakou účinnou represi. Pokutám se takový člověk vysměje. Oni ho přeci nemohou zavřít do obecní šatlavy, ani přetáhnout obuškem,“ řekl primátor Jablonce Petr Beitl.

Podle něj je boj s černými skládkami bojem s větrnými mlýny. „Ale především bojem se společenskou úrovní některých jednotlivců. Někteří lidé to zkrátka berou tak, že je ve městě 257 skládek, které město uklízí. Celé nás to stojí nemalé peníze a nemáme racionální ekonomický nástroj jak tomu zabránit. Přeci nemůžeme dělat servis, že to budeme denně uklízet. To by nás stálo miliony korun navíc,“ doplnil Beitl.

Na pořádek dohlíží kamera

Radnice nedávno pořídila za přibližně 140 tisíc korun mobilní kameru s nočním viděním. Přesouvá ji na místa, kde je situace s odpadky nejhorší. Kamera hned odesílá záznam na dispečink městské policie. Má také větší rozlišení než fotopasti, viníka je tedy daleko jednodušší vypátrat.

„Díky kameře se nám podařilo vyčistit jednu z černých skládek. Městská policie tady chytla řadu hříšníků,“ řekl Vele.

Náměstek je přesvědčen, že v místě, kde lidé mobilní kameru tuší, nebo o ní vědí, si dávají větší pozor.

„Ale to přeci není řešení našeho problému. Nedovedu si představit, že tu těchto kamer budeme mít 257. Pokud bude mít někdo rozumný nápad, jak situaci řešit, ať ho určitě řekne,“ dodal Vele.

Město netrápí jenom odpadky u popelnic, ale i psí exkrementy. Alarmující je třeba číslo z jarního úklidu.

„Jen kolem přehrady jsme nasbírali neuvěřitelných 28 pytlů obsahujících 260 kilogramů exkrementů,“ přiblížila na konci února Hana Dašková, vedoucí oddělení organizace a veřejných prací jabloneckého magistrátu.