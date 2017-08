Oslaví Jablonec první vítězství? Přijede Zlín

Tři remízy, jedna porážka. Vítězný pokřik v kabině si ještě po zápase fotbalisté Jablonce v letošní sezoně první ligy neužili. Nejblíž k němu měli před týdnem doma, jenže Trávník v poslední vteřině domácího zápasu s Duklou neproměnil za stavu 2:2 pokutový kop.

V neděli budou mít Jablonečtí opět výhodu zápasu na svém stadionu Střelnice a už kvůli klidnější atmosféře v nadcházející reprezentační přestávce by měli Zlín porazit.

„Je to pro nás důležité utkání, protože jsme ještě nevyhráli. U Zlína došlo k obměně kádru, mají tam šikovné a pohyblivé hráče do ofenzivy Ekpaie, Traorého, ti jsou hodně fotbaloví stejně jako vepředu Diop. Budeme muset jejich sílu a kvalitu eliminovat a za každou cenu zvítězit,“ tvrdí jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Zlínští v Jablonci naposledy vyhráli v roce 2008, a to jak v lize, tak v poháru. V posledních dvou letech, kdy jsou opět prvoligoví, na Střelnici prohráli shodně rozdílem dvou gólů. Nad Zlínem paradoxně Jablonečtí oslavili poslední domácí triumf, kdy letos na jaře 9. dubna zvítězili 2:0. Od té doby už před svými diváky nevyhráli. „Se Zlínem to tehdy bylo hezké utkání, otevřené, hrálo se nahoru dolů a vstřelili jsme dvě branky. Teď bychom si to potřebovali zopakovat,“ přeje si kouč Klucký.

Fotbalisté Zlína, kteří se včera dozvěděli soupeře ve skupině Evropské ligy, jsou letos zatím v české lize doma stoprocentní a venku nuloví.