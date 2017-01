Jablonecká přehlídka spojila módu s bižuterií, po mole se prošli i psi

Letos čítala 70 modelů od návrhářů pěti škol, více než dvacítky bižuterních a šperkařských firem a patnácti salonů.

Společným tématem byl Glamorous Day. Nechybělo luxusní prádlo, ani velká večerní. „Modely mají znázorňovat jeden celý den, od rána do noci,“ řekl Milan Kohout ze společnosti JBX Promotion zajišťující přehlídku po produkční a technické stránce.

Novinkou pro letošní rok byli dva psi – královský pudl a dalmatin, kteří se po mole prošli se stále populárnějšími psími doplňky z bižuterie.

„V 80. letech jsme byli zděšeni, když po nás chtěl jeden výrobce šatonové růže a my jsme pak zjistili, že vyrábí obojky pro psy. Dnes už je to běžné a nikdo se tomu nediví,“ přiblížil Pavel Kopáček, předseda Svazu výrobců skla a bižuterie, který posledních osm let módní přehlídku jablonecké bižuterie organizuje.