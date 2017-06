Jablonecká přehrada vyhlíží davy. S novými lavičkami i lampami

„Nějaké lavičky byly více než dvacet let staré. Do poloviny června tady vyrostou nové a odolnější,“ informovala mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová. Laviček nechá radnice vyměnit 35 a přijde ji to na 175 tisíc korun.

Celkově letošní koupací sezona, která oficiálně trvá od června do září, ochudí městskou pokladnu přibližně o 2,6 milionu korun. Peníze putují třeba na provoz toalet, úklid, na likvidaci odpadu, sledování kvality vody nebo na služby vodních záchranářů. „Jediným naším výnosem je parkovné v ulici Za Hrází,“ dodala Hozová.

Přes dvacet mobilních košů

Další novinkou v okolí 111 let staré vodní nádrže je 23 mobilních odpadkových košů a deset mobilních nádob se žlutými pytli na plastový odpad. Ty přibudou k 35 košům, které tu již stojí. „I když jsou koše bytelné, je momentálně zhruba třetina z nich poničená vandaly, a proto prochází opravou,“ upozornila mluvčí magistrátu.

Lavičky kolem cyklostezky byly již opotřebované. 35 z nich do půlky června vymění za nové.

Bezpečnější chůzi kolem přehrady slibuje osvětlení, které má ještě letos vyrůst na stezce od místní sauny směrem k zátoce Cikánka. Podle města totiž jde o rizikovou oblast. Celkem tu má být 12 svítidel za 670 tisíc korun. Větší část nákladů zaplatí takřka půlmilionová dotace z ministerstva vnitra.

V budoucnu by mělo na začátku cyklostezky poblíž loděnice vyrůst také pítko. „S námětem přišel osadní výbor Mšeno. K umístění pítka by mělo dojít příští rok,“ doplnila Markéta Hozová.

Stejně jako v předchozích letech se na přehradě uskuteční několik koncertů vážné hudby v rámci akce Město plné tónů. Na molu mezi první a druhou přehradou se uskuteční první koncert 29. června. Na programu bude přední český hobojista Vilém Veverka. Od loňské sezony usnadňují lidem vstup do vody dvě schodiště pod Slunečními lázněmi, která vznikla za 1,5 milionu z pokladny města.

Přírodní schůdky i opravené toalety

V zátoce pod budovou Povodí Labe jsou zpevněné břehy a na několika místech se objevily přírodní schůdky. Vloni byly také dokončeny opravy na toaletách na Tajvanu. „Jsou vhodné i pro imobilní občany a mají přebalovací pult pro miminka. Objekt zároveň slouží jako základna pro vodní záchranáře,“ doplnila Hozová.

Na přehradě již třetím rokem platí vyhláška, která povoluje od května do září koupání psů v takzvané druhé a třetí přehradě. Do hlavní nádrže ale psi nesmí.

„Narovnali jsme vyhlášku tak, aby si procházku v okolí přehrady mohli užít lidé i zvířata a pejskaři měli možnost své psy bez trestu a bez vodítka vykoupat,“ řekl primátor Jablonce Petr Beitl.

K přehradě se vztahuje i výstava Jablonecké moře, která odstartuje ve čtvrtek v domě Scheybalových. „Návštěvníci se ocitnou na chvíli v dobách, kdy vodu brázdily plachetnice nebo oblíbený parníček a dámy se cudně opalovaly v ústraní Slunečních lázní,“ láká pozvánka.