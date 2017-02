Oscarový režisér i mýdlová opera. Jablonecké divadlo filmaři vyhledávají

„Šatna divadla se změnila v nemocnici, sál divadla pak v přednáškovou aulu,“ prozradil ředitel divadla Pavel Žur. „Jablonecké divadlo vyhledávají štáby často. Točily se tu filmy, seriály i reklamy,“ doplnil ředitel.

Pro divadlo je natáčení vítanou možností, jak si vylepšit rozpočet – do divadelní pokladny přitečou nemalé peníze. „Díky nim se můžeme potom pouštět do různých akcí – ať už to jsou koncerty vážné hudby nebo reprezentativní projekty divadla. V letošním roce peníze využijeme na podzimní oslavu stodesátého výročí od otevření divadla,“ uvedl Žur.

Pronájem stojí i sto tisíc

Částky za pronájem divadla se pohybují od padesáti do sta tisíc korun. „To je docela solidní. Pro divadlo to znamená extra vytížení, někdy se natáčí dopoledne, pak zase odpoledne, jindy třeba večer a to vše se zohledňuje v poplatku za pronájem,“ vysvětlil ředitel divadla.

Ron Howard natáčel i v Liberci. Takto se proměnila jedna z místností radnice.

Nejdražší je večerní filmování. „Mimochodem, natáčení je nutné domlouvat s předstihem, abychom tomu uzpůsobili chystaný program. Konkrétně natáčení Genia se domlouvalo už někdy od konce listopadu,“ poznamenal Žur.

Před třemi lety zase v jabloneckém divadle natáčeli Italové – vznikal zde oblíbený televizní seriál Lauřiny záhady.

„Bylo to něco podobného jako v Česku seriály Ulice nebo Ordinace v růžové zahradě,“ připodobnil Žur. „Protože děj se odehrával v Itálii, přivezli si s sebou krom jiných dekorací i italské policejní auto,“ zmínil ředitel.

Vražda hlavní postavy

Když prý uviděl režisér Albert Ferrari fotografie jabloneckého divadla, měl o pokračování své práce jasno. Jeho prostory vyhodnotil jako ideální pro natočení a vyšetřování vraždy jedné z hlavních postav této kriminální série vznikající podle licenčního španělského formátu. Divadlo tehdy muselo o zakázku lobbovat. Pomohly mu dobré osobní kontakty s českými komerčními televizemi.

„S nimi jsme dlouhodobě spolupracovali. Ivan Mládek tady natáčel svůj zábavný pořad, točili tu Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp i Lucie Bílá. Pro divadlo jsou tyto akce výhodné dvojnásob – zaplatí se nám pronájem a ještě vybereme peníze na vstupném,“ objasnil Žur.

Před několika lety tam vznikla reklama na minerálku s Lenkou Filipovou, německý klip na větrové bonbony a anglická reklama na telefony. Televizní společnost ARD v divadle zase pořídila dokument o vídeňské firmě Fellner a Helmer, podle jejíchž návrhů se divadlo před sto deseti lety postavilo.