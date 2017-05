Bývalé lázně v Jablonci se bortí, propadla se část střechy

„Dostali jsme upozornění, že by mohla na kolemjdoucí spadnout část omítky. Byli jsme se proto v budově podívat a rozeběhly se havarijní opravy střešního krovu, jelikož se na lázních propadla část střechy. Musí být také opravena část omítek,“ informoval náměstek primátora Miloš Zahradník.

Jeho kolega náměstek Miloš Vele uvedl, že radnice do zabezpečovacích prací investuje letos kolem milionu korun.

„Budovu zajistíme tak, že ze zdí nebude padat omítka a nebude do domu zatékat. Části krovu totiž byly nakaženy dřevokaznou houbou,“ upřesnil Vele.

Lázně nefungují od poloviny devadesátých let. Město si v minulosti nechalo vytvořit studii, co by v nich mohlo být. Studie počítala s knihovnou.

Poté, co město nezískalo dotaci, však od návrhu ustoupilo. Lázně před časem začal oživovat spolek ArtproProstor, který zde občasně pořádá různé kulturní akce.