Bedřichov má dilema, zda na stadionu postavit chalupu, či podzemní dům

Vybírat zatím mohli ze dvou návrhů. Ten jeden počítá s dvoupatrovou dřevěnou chalupou, částečně zapuštěnou do země, z druhého domu vykukuje pouze komín.

Obec chce, aby ji zázemí pro sportovce i turisty přišlo nanejvýš na šest milionů korun. Více rozpočet neunese.

„Zatím jsme se shodli jen na tom, že tam něco postavit musíme. Ale kdy to bude a jak to bude vypadat, ještě nevím. Návrhy, které máme k dispozici, jsou sice architektonicky zajímavé, nicméně jeden se vyšplhal skoro na třináct milionů korun, druhý zatím vychází asi kolem sedmi milionů,“ přiblížil starosta Bedřichova Petr Holub.

On sám by upřednostnil dvoupatrovou budovu s mírně sešikmenou střechou. Podobnou jaká stojí například ve veseckém areálu v Liberci. Podle Vladimíra Černého, místostarosty Bedřichova je ještě nutné, aby se zastupitelé sjednotili v tom, zda zázemí bude sloužit jen pro návštěvníky tenisových kurtů, nebo i pro širší veřejnost. Od toho se totiž potom odvíjí velikost nové budovy a její prostory.

„Máme dilema, co člověk, to jiný názor. Jedno je pro někoho moc drahé, pro jiného zase moc moderní. Mně se i líbí varianta, která jde do podzemí a je z ní vidět jen komín. Není to špatné řešení, protože plocha nad tím by zůstala stále volná, ale stojí to až dvojnásobek toho, co bychom chtěli. Zázemí ale na stadionu chybí, potřebujeme sklad pro tenisové kurty, nově by tam byly i sprchy, toalety,“ vypočítal místostarosta.

Obec nechce budovu dotovat

Budova si na sebe bude muset vydělat, obec ji nechce dotovat. Proto se počítá s využitím části prostor pro cyklo a ski servis, v případě nutnosti se dá přistavět i menší kiosek. Za poplatek by byly určitě sprchy a zřejmě i toalety.

Jeden z návrhů vymyslel už v říjnu loňského roku architekt Filip Horatschke z libereckého ateliéru Artikl. Vycházel z přesného zadání investora, který si přál mít v budově sociální zázemí, šatny pro tenis a šatny pro běžkaře, prostor pro ski a cykloservis a kancelářské prostory, které by sloužily pro informace, sportovní klub či jako zázemí pro pořádání velkých sportovních akcí.

„Vše, co se v Bedřichově postaví, vypadá jako chalupa, člověk ale neví, jestli je to vodárna, veřejné záchodky, nebo jestli se v ní může ubytovat. Mým záměrem tak bylo nepostavit dům a vytvořit pro Bedřichov určitý symbol. I proto jsem to nazval Bránou Bedřichova. Hlavní část domu je zakopána a směrem k přístupu veřejnosti a k přehradě se otevírá. Boční šikmé stěny tvoří pomyslnou náruč a mezi nimi vzniká náměstíčko,“ popsal architekt.

Podle něj by mělo jít o živý prostor, kde se dá posedět, umístit lyže i kola do stojanů. Dominantou je pak věž, která slouží jako rozhledna, ale i jako kanceláře.

Je to pro obec povinnost, myslí si zastupitel

„Přiléhá k ní dřevěná terasa, která se může použít třeba pro dekorování vítězů nebo jako místo, kde si dát svačinu,“ zdůraznil architekt. Celá stavba je kombinací pohledového betonu se strukturou dřeva, skla a dřevěných lamel.

Ani Horatschke ale netuší, jaká bude její budoucnost. O tom musejí rozhodnout až zastupitelé. A ti projekt zatím na chvíli odsunuli.

„Na dva měsíce to teď trochu usnulo, ale chceme se tomu zase naplno věnovat,“ zmínil starosta.

Také zastupitel Petr Šmaus se domnívá, že vybudovat zázemí pro davy turistů, kteří Bedřichovem projdou, je pro obec povinností.

„Rozpočet to určitě zvládne, už jsme si v minulosti brali úvěry na různé akce, i když nezastírám, že by se hodil nějaký dotační titul. Snažíme se tam něco postavit už deset let a je smutné, že to trvá tak dlouho jen proto, že se na vesnici nedokážeme dohodnout,“ konstatoval zastupitel.