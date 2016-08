Ještěd čeká oprava za stovky milionů. Pomoci by mohly evropské peníze

„Nejprve je potřeba mít stavební povolení. K tomu, aby se je podařilo získat, je nezbytné připravit veškeré potřebné podklady,“ zmínil Tomáš Sova, člen rady spolku Ještěd 73 a zástupce Českých radiokomunikací, které Ještěd vlastní.

Radiokomunikace mají už k dispozici kompletní geodetické zaměření, dokončují se stavebně technický a stavebně historický průzkum. „To vše je naprosto klíčové, protože původní projektová dokumentace se bohužel nedochovala,“ dodal Sova.

Nyní rada spolku Ještěd 73 ve spolupráci s týmem odborníků, mezi něž patří profesoři Masák a Suchomel, docent Vorlík a architekt Binar, zahájila výběr nejvhodnějšího architekta. „Jde o neveřejné výběrové řízení, oslovili jsme ty nejlepší architekty a drtivá většina projevila zájem,“ dodal Sova.

Co bude nutné dát do pořádku? „Jedním palčivým problémem je opláštění Ještědu, kterým dovnitř zatéká. Druhým je vzduchotechnika a rozvody elektroinstalace, kanalizace a další technické vybavení budovy,“ uvedl jednatel hotelu Petr Šmaus.

Rekonstrukce vyjde na stovky milionů

Pokud nebude existovat kompletní projektová dokumentace, je předčasné odhadovat náklady na rekonstrukci. Lze ale říci, že se budou pohybovat ve stovkách milionů. „Až bude hotový projekt a budeme mít na stole stavební povolení, tak se nám budou úředníci lépe přesvědčovat o tom, že Ještěd si peníze zaslouží,“ konstatoval Sova.

Pomoci by mohly evropské peníze, zatím to ale není ještě jisté. „Na ministerstvu pro místní rozvoj nám řekli, že Ještěd je sice národní kulturní památkou, ale provozuje se v něm komerční aktivita, takže by na rekonstrukci nebylo možné čerpat dotace z evropských fondů. Ministryně přislíbila, že si to ještě ověří v Bruselu, ale zatím nemáme žádnou odezvu. Hejtman se proto do Bruselu vypraví sám a v polovině září bude usilovat o to, aby Ještěd dostal z tohoto pravidla výjimku. To bude ale bohužel běh na dlouhou trať,“ prozradila náměstkyně hejtmana Hana Maierová.

Za dvaadvacet let České radiokomunikace vložily do průběžných oprav asi šedesát až sedmdesát milionů korun.