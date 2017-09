Korunní svědek Pokoš podal na Kajínka trestní oznámení, viní ho z pomluvy

O podání trestního oznámení informovala jako první televize Prima. Oznámení pak potvrdila i policejní mluvčí Dagmar Sochorová. „Na základě písemně zaslaného trestního oznámení v současné době šetříme výroky, které byly odvysílány v televizních reportážích,“ sdělila Sochorová. Pokoš se obrátil na Státní zastupitelství v Jablonci nad Nisou.

Pokoš, podle kterého Kajínek střílel v borských zatáčkách, údajně zaslal oznámení kvůli výroku, který s propuštěným vězněm odvysílala televize Prima.

„Pravda je taková, že prostě Pokoš odmítal, Pokoš odmítal se se mnou setkat. Já jsem nabízel konfrontaci, rekognice in natura, tak první, co bylo jsem říkal, dejte mě na detektor lži a dejte Pokoše na detektoru lži, a hned se to ukáže. Pokoš to odmítl. Já jsem to opakoval pořád a policajti řekli Pokoš nechce, no a vás nedáme, protože vy jste moc chytrej, vy byste to oblbnul,“ říká na záznamu Kajínek.

V tuto chvíli se případem zabývají policisté v Jablonci nad Nisou. Některé svědky vyslýchají i policisté v Praze.

Pokoš několikrát přiznal, že se obává Kajínkovy pomsty. Když Kajínek v roce 2000 utekl z Mírova, hlídala Pokoše ochranka.